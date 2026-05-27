無印良品を展開する良品計画（東京都豊島区）の新バウム5種類が5月27日に発売スタートします。新商品は、タンパク質や食物繊維、鉄分を補える栄養素を含み、1本約57グラムと手頃なサイズ感になっているのが特徴です。

【写真】忙しい朝に重宝しそう！ おいしそうな新バウム 全種類をチェック！

新商品はバナナピューレとヨーグルトを生地に練り込み、さっぱりとした爽やかな酸味とほどよい甘みの「たんぱく質がとれるバウム バナナ＆ヨーグルト」、チーズパウダーを生地に練り込み、チーズの風味が引き立つよう、甘さを抑えた「たんぱく質がとれるバウム エッグ＆チーズ」、豆乳クリームときな粉を生地に練り込み、豆乳の優しい風味ときな粉の香ばしさが感じられる「食物繊維がとれるバウム 豆乳＆きな粉」、トマト100％のピューレとバジルピューレを生地に練り込み、どちらの風味も引き立つよう、甘さが抑えられた「食物繊維がとれるバウム トマト＆バジル」、ココアパウダーを練り込み、濃厚な味わいと風味に仕立てたチョコの生地と、オレンジペーストを練り込んだ生地を2層に仕立てた「鉄分がとれるバウム チョコ＆オレンジ」の5種類がラインアップ。

5種類のバウムは、1本約57グラムの食べきりサイズとなっていて、既存のバウム（約80〜110グラム）に比べて、カット幅をやや細くしてあり、忙しい朝に簡単に朝食を済ませたい人や普段朝食を食べない人にも手軽に取り入れやすい大きさにしたということです。

目的に応じて、「たんぱく質」「食物繊維」「鉄分」の一部を手軽に補えるよう、1本（約57グラム）当たり、たんぱく質5.0〜6.7グラム、食物繊維2.1〜4.6グラムを含んでいます。また、「鉄分がとれるバウム」には、鉄分2.6ミリグラムを配合。価格はすべて180円（税込み）です。

21日、同商品の発売が発表されると、SNSでは「最高じゃん！」「神すぎる」「おやつの進化版」といった声が上がっています。