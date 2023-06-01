ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は９４ドル安 ナスダックは１．２％の大幅高
NY株式26日（NY時間11:03）（日本時間00:03）
ダウ平均 50484.83（-94.87 -0.19%）
ナスダック 26661.84（+317.87 +1.21%）
CME日経平均先物 65595（大証終比：+455 +0.69%）
欧州株式26日GMT15:03
英FT100 10513.72（+47.46 +0.45%）
独DAX 25215.59（-173.51 -0.68%）
仏CAC40 8192.19（-66.07 -0.80%）
米国債利回り
2年債 4.074（-0.047）
10年債 4.500（-0.057）
30年債 5.021（-0.043）
期待インフレ率 2.408（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.984（+0.038）
英 国 4.876（-0.021）
カナダ 3.472（+0.008）
豪 州 4.911（+0.030）
日 本 2.713（+0.019）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝94.30（-2.30 -2.38%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4550.50（-5.90 -0.13%）
ビットコイン（ドル）
76632.81（-577.99 -0.75%）
（円建・参考値）
1220万9906円（-92091 -0.75%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50484.83（-94.87 -0.19%）
ナスダック 26661.84（+317.87 +1.21%）
CME日経平均先物 65595（大証終比：+455 +0.69%）
欧州株式26日GMT15:03
英FT100 10513.72（+47.46 +0.45%）
独DAX 25215.59（-173.51 -0.68%）
仏CAC40 8192.19（-66.07 -0.80%）
米国債利回り
2年債 4.074（-0.047）
10年債 4.500（-0.057）
30年債 5.021（-0.043）
期待インフレ率 2.408（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.984（+0.038）
英 国 4.876（-0.021）
カナダ 3.472（+0.008）
豪 州 4.911（+0.030）
日 本 2.713（+0.019）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝94.30（-2.30 -2.38%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4550.50（-5.90 -0.13%）
ビットコイン（ドル）
76632.81（-577.99 -0.75%）
（円建・参考値）
1220万9906円（-92091 -0.75%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ