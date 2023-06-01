NY株式26日（NY時間11:03）（日本時間00:03）
ダウ平均　　　50484.83（-94.87　-0.19%）
ナスダック　　　26661.84（+317.87　+1.21%）
CME日経平均先物　65595（大証終比：+455　+0.69%）

欧州株式26日GMT15:03
英FT100　 10513.72（+47.46　+0.45%）
独DAX　 25215.59（-173.51　-0.68%）
仏CAC40　 8192.19（-66.07　-0.80%）

米国債利回り
2年債　 　4.074（-0.047）
10年債　 　4.500（-0.057）
30年債　 　5.021（-0.043）
期待インフレ率　 　2.408（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.984（+0.038）
英　国　　4.876（-0.021）
カナダ　　3.472（+0.008）
豪　州　　4.911（+0.030）
日　本　　2.713（+0.019）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝94.30（-2.30　-2.38%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4550.50（-5.90　-0.13%）

ビットコイン（ドル）
76632.81（-577.99　-0.75%）
（円建・参考値）
1220万9906円（-92091　-0.75%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ