　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月26日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　71(　　　71)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 606(　　 316)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 713(　　 713)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 7(　　　 7)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　23(　　　23)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 157(　　 157)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 133(　　 133)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1014(　　1014)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1008(　　 460)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 117(　　　95)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　32(　　　32)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 34414(　 14184)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 140(　　　66)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　18(　　　10)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 312(　　 154)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　32(　　　20)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 23150(　 10538)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 108(　　　62)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 3(　　　 1)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　73(　　　73)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1728(　　1728)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　32(　　　32)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 186(　　 186)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　7957(　　7957)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　33(　　　33)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 2(　　　 2)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース