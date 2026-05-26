主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月26日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月26日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 71( 71)
TOPIX先物 6月限 606( 316)
日経225ミニ 6月限 713( 713)
7月限 7( 7)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 23( 23)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 157( 157)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 133( 133)
日経225ミニ 6月限 1014( 1014)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1008( 460)
9月限 117( 95)
TOPIX先物 6月限 32( 32)
日経225ミニ 6月限 34414( 14184)
7月限 140( 66)
8月限 18( 10)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 312( 154)
9月限 32( 20)
日経225ミニ 6月限 23150( 10538)
7月限 108( 62)
8月限 3( 1)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 73( 73)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 6月限 1728( 1728)
7月限 32( 32)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 186( 186)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 7957( 7957)
7月限 33( 33)
8月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 71( 71)
TOPIX先物 6月限 606( 316)
日経225ミニ 6月限 713( 713)
7月限 7( 7)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 23( 23)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 157( 157)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 133( 133)
日経225ミニ 6月限 1014( 1014)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1008( 460)
9月限 117( 95)
TOPIX先物 6月限 32( 32)
日経225ミニ 6月限 34414( 14184)
7月限 140( 66)
8月限 18( 10)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 312( 154)
9月限 32( 20)
日経225ミニ 6月限 23150( 10538)
7月限 108( 62)
8月限 3( 1)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 73( 73)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 6月限 1728( 1728)
7月限 32( 32)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 186( 186)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 7957( 7957)
7月限 33( 33)
8月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース