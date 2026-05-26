東京ディズニーランドに、2026年7月1日より人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」とのコラボレーショングッズが登場！

ベイマックスをモチーフにした身につけグッズや、夏のパークにぴったりなアイテムが多数ラインナップされます。

音楽に合わせてビートをきざみながら、夏のパークを満喫できる特別なコレクションです☆

東京ディズニーランド「Mrs. GREEN APPLE」コラボレーショングッズ

発売日：2026年7月1日(水)

販売場所：東京ディズニーランド：ディズニー＆カンパニー

一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります。

状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります。

詳しくは、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。

価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。

また、品切れや販売終了となる場合があります。

東京ディズニーランドでは、ベイマックスをモチーフにした「Mrs. GREEN APPLE」とのコラボレーショングッズが発売されます。

光るおもちゃ

価格：3,200円

12色に変化して光るおもちゃです。

2026年7月1日から9月14日までの期間、アトラクション「ベイマックスのハッピーライド」に連動して光り方や色が変わります。

アトラクションの音楽やビートに合わせて、手元のライトが連動します。

夜のパークやアトラクションでの体験がさらに盛り上がります。

ぬいぐるみチャーム

価格：1,600円

全3種のうち1種が入っています。

価格は、1個の価格です。

楽器を持ったベイマックスのデザインが愛らしいチャームです。

どの種類が出るかは開けてからのお楽しみです。

バッグチャームケース付

価格：1,500円

ベイマックスのお顔がデザインされたケース付きのバッグチャームです。

カバンなどに付けて可愛く持ち歩くことができます。

スマートフォンアクセサリー

価格：2,600円

スマートフォンを取り付けて使用できる便利なアクセサリーです。

カラフルなストラップがコーディネートのアクセントになります。

Tシャツ

価格：3,900円

サイズ：S、M、L、LL

フロントに爽やかなロゴがデザインされたTシャツです。

バックプリントにはカラフルなグラフィックが施されています。

サイズ展開も豊富で、お揃いコーディネートにもぴったりです。

他の身につけグッズと組み合わせることで、パークでの気分がさらに高まります。

ウォッシュタオル

価格：1,200円

夏のパークで大活躍するウォッシュタオルです。

コラボレーションならではの特別なアートが描かれています。

きんちゃく

価格：1,100円

小物の収納に便利なきんちゃくです。

両面で異なるアートが楽しめる豪華なデザインです。

ステッカーセット

価格：1,200円

様々なデザインがセットになったステッカーです。

お気に入りの場所に貼って楽しむことができます。

ピンバッジ

価格：1,400円

コレクターズアイテムとしても人気が高いピンバッジです。

バッグや帽子に付けるアクセントとしても重宝します。

ソフトキャンディー

価格：1,500円

2種類の缶がセットになったソフトキャンディーです。

ベイマックスが描かれた缶には、グレープ味キャンディーが入っています。

「Mrs. GREEN APPLE」のロゴが描かれた缶には、グリーンアップル味キャンディーが入っています。

フェスのような躍動感のあるグラフィックが特徴です。

ベイマックスの愛らしさと音楽のエネルギーが融合した、特別なグッズ。

お気に入りのアイテムを身につけて、特別な夏の思い出を作ることができます。

東京ディズニーランド「Mrs. GREEN APPLE」コラボレーショングッズの紹介でした。

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