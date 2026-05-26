インスタグラム更新

フィギュアスケート女子で14度の全日本選手権出場を誇る大庭雅が25日、自身のインスタグラムを更新。自身がモデルを務めたコラボアイテムの写真を公開すると、ファンから様々な声が上がった。

大庭は「moz FOREST LABEL」とのコラボアイテムが、この日から発売となることを報告した。

「私が全種類 着て撮影しているので、お写真がたくさん載っている各アイテムの商品ページを見てくださいっ」として、ポロシャツやパーカーを着て笑みを浮かべるモデルショットを公開。ファンからは様々なコメントが寄せられた。

「モデル雅ちゃんが綺麗で素敵すぎます」

「モデルさんが可愛すぎる」

「雅さんの写真集出ないですか〜」

「半袖ポロも良い〜〜〜！ 迷ってしまいます」

30歳の大庭は3月22日にインスタグラムで、「今年度をもちまして、競技生活に一区切りを付ける事になりました。これまでのような練習やトレーニングをする時間を確保することが難しくなった為です」と報告していた。

一方、同じ投稿内で「辞めてしまうのは勿体ないと感じています。ですので引退というのは違うかもと思い、でもきっと今までのような構成や技術を維持することは難しいと思いますので、私の中で戦う選手としては一区切りという言葉にさせていただきました」ともつづっている。



（THE ANSWER編集部）