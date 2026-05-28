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竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「習近平が焦ってる！？米中首脳会談トランプ大統領は余裕だけど日本のメディアは・・・」を公開した。竹田氏は、米中関係に関する日本の主要メディアの報道姿勢に疑問を呈し、「焦っているのは中国である」という独自の視点から解説を行っている。



動画の冒頭で竹田氏は、日本の地上波メディアなどが「アメリカが下手を打った」「トランプ大統領が焦っている」と報じている点について、「やっぱ分析間違っていると思う」と一蹴した。アメリカ経済は好調である一方、中国は経済の停滞に加え、ホルムズ海峡の情勢悪化で石油が輸入できないという深刻な事態に直面していると語った。



さらに、中国が安価に石油を調達していたベネズエラやイランといった親中国家が、アメリカの圧力により機能不全に陥った背景を説明。習近平のメンツ潰される瀬戸際にあるとし、アメリカの行動に対して不満を抱えながらも反撃できない中国の弱さが露呈していると指摘した。また、どうやって安い資源を入手するかが中国にとって国家的な課題になっていると言及。友達がいなくて焦っているのは中国であり、エネルギー不足を補うためにロシアのプーチンに頭を下げて石油を買うしかない状況に追い込まれていると分析した。これまでロシアに恩恵を与えてきた中国が、逆に借りを作らざるを得ないジレンマに陥っているという説を展開している。



最後に竹田氏は、外堀を的確に埋めていくトランプ大統領の戦略を評価。その上で、事実を見誤り「トランプの悪口を言い続ける」ポジショントークに終始しているとして、「日本のメディアって本当にミスリードしますよね」と苦言を呈し、動画を締めくくった。