「今日好き」しゅんゆまカップル、交際7ヶ月記念の密着プリクラ公開「バックハグにキュン」「最高の推しカップル」の声
【モデルプレス＝2026/05/25】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた倉澤俊（くらさわ・しゅん）と谷村優真（たにむら・ゆま）が5月24日、それぞれInstagramストーリーズを更新。交際7ヶ月記念ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」交際7ヶ月カップル「可愛すぎて心臓持たない」記念日デートでバックハグ
谷村は「7month〜！！」と文字を添え、倉澤と2人で撮影したプリクラを投稿。谷村が倉澤の背後からギュッと抱きつく愛らしいバックハグショットや、2人で寄り添いながら手でハートマークを作る密着ショットを披露した。
また同日、倉澤もストーリーズを更新し「7ヶ月ゆまちゃんと焼肉食べてきましたー」と記念日デートを楽しんだことを報告。谷村が両手を大きく広げたポーズを決め、それを見つめる倉澤のシュールな2ショットを公開した。谷村はこの倉澤の投稿を引用する形で「めっちゃ美味しかったねーん この写真しぬ爆笑」とツッコミを入れている。
この投稿には「相変わらず美男美女」「仲の良さが嬉しい」「ラブラブじゃん」「バックハグにキュン」「可愛すぎて心臓持たない」「幸せな気持ちになる」「最高の推しカップル」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「チェンマイ編」にてカップル成立した。また倉澤は2026年1月期のフジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク！」に外来受付の山崎海斗（やまざき・かいと）役で出演していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」交際7ヶ月カップル「可愛すぎて心臓持たない」記念日デートでバックハグ
◆しゅんゆまカップル、交際7ヶ月記念密着プリクラショット公開
谷村は「7month〜！！」と文字を添え、倉澤と2人で撮影したプリクラを投稿。谷村が倉澤の背後からギュッと抱きつく愛らしいバックハグショットや、2人で寄り添いながら手でハートマークを作る密着ショットを披露した。
◆しゅんゆまカップルの記念日投稿に反響
この投稿には「相変わらず美男美女」「仲の良さが嬉しい」「ラブラブじゃん」「バックハグにキュン」「可愛すぎて心臓持たない」「幸せな気持ちになる」「最高の推しカップル」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「チェンマイ編」にてカップル成立した。また倉澤は2026年1月期のフジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク！」に外来受付の山崎海斗（やまざき・かいと）役で出演していた。（modelpress編集部）
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