島根が上田隼輔と契約継続を発表…今季、長崎の練習生を経て再びプロキャリアをつかんだSF

5月25日、B1西地区の島根スサノオマジックは、上田隼輔と2026－27シーズンにおける選手契約継続を発表した。

熊本県出身で現在26歳の上田は、188センチ80キロのスモールフォワード。京都産業大学在籍中の2022年に富山グラウジーズに特別指定選手として入団し、2022－23シーズンからプロ選手契約を締結。2025年の夏からは長崎ヴェルカのユーススクールアドバイザー兼練習生として活動していた。そして、今シーズン開幕後の11月に、横地聖真がインジュアリーリストに登録された際にシーズン途中での加入となった。今シーズンはB1リーグ戦で23試合に出場し、1試合平均2.0得点、0.9リバウンド、0.5アシストをマークした。

今回の発表に際し上田は、クラブ公式サイトを通じて以下のようにコメントを寄せた。

「再び島根でプレーできることをうれしく思います。今シーズンは途中加入でしたが、皆さんの温かい声援に支えていただき、本当にありがとうございました。Bプレミアが幕を開ける新シーズンは、より責任と覚悟を持ち、プレーや行動でチームに貢献し、唯一無二の存在になれるよう頑張ります。今度は松江市総合体育館で皆さんの前でプレーできることを楽しみにしています！変わらぬ熱い応援よろしくお願いします！」







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