パナソニックは、スチームオーブンレンジ「ビストロ NE-UBS10E」を2026年6月上旬に発売する。

「フライあたため」機能が向上、市販の調理済み冷凍フライに対応

冷凍ストック品や冷蔵・常温など、今日ある食材をのせるだけで簡単に調理可能な「おまかせグリル」がさらに進化。上段でグリル料理、下段でスープを1人分から同時調理できる「おまかせグリル＆スープ」を新搭載する。

マイクロ波で発熱する独自のヒートグリル皿と、上下段でそれぞれ最適な仕上がりになるよう設計した加熱プログラムの組み合わせにより、2品を同時に完成できる。

「フライあたため」機能が向上し、市販の調理済み冷凍フライにも対応。マイクロ波で食材の内部と底面を加熱後、ヒーターで表面の水分を飛ばし、中はあたたかく、外はサックリと仕上げられる。

冷凍・冷蔵・常温の調理済みフライは「フライあたため」で、未調理の冷凍フライは「おまかせ熱風フライ」で調理すれば、様々なフライ調理も手軽に行える。

オーブンメニューでは、新たに「リュスティック」「型なしタルト」「カップシフォンケーキ」を追加し、ハード系パンやスイーツメニューの幅が広がった。

カラーはブラック、オフホワイトの2色。

価格はオープン。