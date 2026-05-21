フチ付きトレイが便利！デスク下を有効活用できる、デスクワゴン「100-DESKF066シリーズ」
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、デスク下を有効活用しながら収納力と作業性を向上でき、サブテーブルとしても使えるデスクワゴン「100-DESKF066BK（ブラック）」「100-DESKF066W（ホワイト）」を発売した。
■「しまう」と「使う」を1台で
デスク周りは、気づけば書類や小物、周辺機器で散らかりがち。そんな悩みをスマートに解決するのが、本製品だ。高さ61cmのコンパクト設計でデスク下にすっきり収まり、空間を有効活用できる。必要な時だけサッと引き出せるため、収納スペースを増やしながら作業効率も向上。限られたワークスペースを快適に整える。
■引き出せばサブテーブルに早変わり
ワゴン上部は、収納だけではなくサブテーブルとしても活躍する。ノートPCやタブレットの仮置き、資料を広げるスペースとして便利に使用可能。使いたい時だけ引き出して、不要な時はデスク下へ収納できるため、省スペース環境でも快適な作業空間を実現する。在宅ワークや学習机にもおすすめだ。
■小物が散らからないトレイ付き設計
付属のトレイ状棚板は、細かなアイテムの整理に最適だ。文房具やガジェット、ケーブル類、趣味用品まで、見やすく分けて収納できる。フチ付き仕様なので、小物が滑り落ちにくいのも嬉しいポイント。必要なものをすぐ取り出せるため、作業中のストレス軽減にもつながる。
■A4ファイルも機器類もまとめて収納
A4ファイルやプリンタ、周辺機器などをまとめて収納できる。総耐荷重35kgのしっかりした設計で、重たい機器も安心して設置可能。スチールフレームと木製天板を組み合わせたスタイリッシュなデザインは、オフィスにもホームインテリアにも自然になじむ。
■キャスター付きで移動もラクラク
キャスター付きだから、掃除やレイアウト変更もスムーズ。必要な場所へ簡単に移動でき、使い勝手に合わせて柔軟に活用できる。また、人気のシンプルデスクシリーズと同素材を採用しているため、統一感のあるワークスペースづくりにもおすすめ。見た目も機能性も妥協しない収納ワゴンだ。
■仕様
■サブテーブルとしても使えるデスクワゴン「100-DESKF066BK（ブラック）」
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■A4ファイルも機器類もまとめて収納
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■キャスター付きで移動もラクラク
キャスター付きだから、掃除やレイアウト変更もスムーズ。必要な場所へ簡単に移動でき、使い勝手に合わせて柔軟に活用できる。また、人気のシンプルデスクシリーズと同素材を採用しているため、統一感のあるワークスペースづくりにもおすすめ。見た目も機能性も妥協しない収納ワゴンだ。
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