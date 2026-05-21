SEVENTEEN・MINGYU（ミンギュ）東京に降臨「毎週会えて嬉しいです」550人のファンへサプライズも
【モデルプレス＝2026/05/21】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）が21日、都内にて開催された「イサックトーストソース ＆ ジャム発売記念イベント with SEVENTEEN MINGYU」に出席。550人のファンとともにオフラインイベントを楽しんだ。
【写真】当選した550人のファンの前に現れたKPOPトップアイドル
韓国のトースト専門店「isaac toast（イサックトースト）」のブランドモデルを務めるMINGYU。「MINGYUです！お久しぶりです皆さん〜」とにっこり。「1週間前にお会いしましたよね？毎週会えて嬉しいです！」と5月13日・14日に東京ドームにて開催された『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』ぶりに会ったファンの姿に喜んだ。
「ファンの方もMINGYUさんにお会いできるのを楽しみにしていたんですよ。そうですよね？」とMCが問うと、MINGYUも「そうですよね？」と口調を真似。さらに、健康を保つ秘訣を聞かれると「よく食べてよく寝てよく運動してCARATの皆さんに会って」と伝授。「だから美しいんですね！」というコメントには「皮膚科も通っています〜」とフォローし、笑いを誘っていた。
同ブランドでの撮影について「本当にすごく食べました…」と振り返ったMINGYU。「本当に甘いですから皆さん10個以上は食べないでください。めっちゃ疲れます」と可愛らしく注意喚起。またクラッカーにジャムを乗せたものを試食する場面では自ら美味しそうな表情で食べた後に、通訳にもジャムを乗せたクラッカーを差し出す優しい一面も見せた。イベント後にはMINGYUが会場を出たファンに2階からお手振り。思わぬサプライズに歓声が沸き起こっていた。
なお、トーストソース＆ジャムの発売を記念したPOP-UP STOREは、5月12日〜25日にHMV＆BOOKS SHIBUYAにて、5月21日〜6月1日にHMV＆BOOKS NAMBAにて開催。店頭販売に加え、MINGYUの大型キービジュアルも展示されている。また全国のユナイテッド・シネマ計5店舗（アクアシティお台場、豊洲、岸和田、札幌、福岡ももち）にて特設フォトスポットの展開なども行われている。（modelpress編集部）
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【写真】当選した550人のファンの前に現れたKPOPトップアイドル
◆MINGYU「イサックトースト」イベントに登壇
韓国のトースト専門店「isaac toast（イサックトースト）」のブランドモデルを務めるMINGYU。「MINGYUです！お久しぶりです皆さん〜」とにっこり。「1週間前にお会いしましたよね？毎週会えて嬉しいです！」と5月13日・14日に東京ドームにて開催された『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』ぶりに会ったファンの姿に喜んだ。
◆MINGYU、サプライズでお手振り
同ブランドでの撮影について「本当にすごく食べました…」と振り返ったMINGYU。「本当に甘いですから皆さん10個以上は食べないでください。めっちゃ疲れます」と可愛らしく注意喚起。またクラッカーにジャムを乗せたものを試食する場面では自ら美味しそうな表情で食べた後に、通訳にもジャムを乗せたクラッカーを差し出す優しい一面も見せた。イベント後にはMINGYUが会場を出たファンに2階からお手振り。思わぬサプライズに歓声が沸き起こっていた。
なお、トーストソース＆ジャムの発売を記念したPOP-UP STOREは、5月12日〜25日にHMV＆BOOKS SHIBUYAにて、5月21日〜6月1日にHMV＆BOOKS NAMBAにて開催。店頭販売に加え、MINGYUの大型キービジュアルも展示されている。また全国のユナイテッド・シネマ計5店舗（アクアシティお台場、豊洲、岸和田、札幌、福岡ももち）にて特設フォトスポットの展開なども行われている。（modelpress編集部）
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