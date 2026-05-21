【本の概要】

タイトル：『所さんの目がテン！×学研の図鑑LIVE 鉄道の科学図鑑』

発売日：2026年5月21日（木）

売価：本体価格1,600円（税込1,760円）

【内容】

人びとの生活に欠かせない存在である鉄道。

利便性、安全性、エネルギー効率の良さなど、鉄道はすばらしい科学技術の結晶です。

この本では番組で取り上げた、鉄道のカーブ、鉄道の信号、新幹線、気動車（ディーゼルカー）、ハイブリッド車両、登山鉄道、路面電車、ラッセル車などの、さまざまな技術を紹介します。

番組独自の取材映像や、本格図鑑『学研の図鑑LIVE 鉄道 新版』の写真を使用し、ビジュアルと図解で〈鉄道の科学〉に迫る一冊です。

さらに、藤田大介アナウンサーの旅日記もまるごと掲載！ 本書だけの描き下ろし旅日記も必見です。

【販売サイト】

全国の書店、ネット書店で発売中

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020620400

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052062043

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rdt/item/?sid=213310&sno=9784052062049

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