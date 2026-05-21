5月16日昼、東京大学・本郷キャンパスにある校舎「法文一号館」は殺伐とした雰囲気に包まれていた。この日、東大の学園祭「五月祭」では、参政党の神谷宗幣代表と塩入清香参院議員の講演会が直前に中止された。爆破予告が原因と報じられたが、実は――。

【衝撃写真】会場に向かう階段を封鎖する4人組

講演会を主催したのは東大生が作った保守系の一般社団法人「右(う)合(ごう)の衆」である。だが、告知直後からSNS上は“炎上”状態に。神谷氏の過去の発言が差別的だとして、開催自粛を求め、抗議の集団行動を予告する投稿も相次いだのだ。

「学生たちも『エッ、神谷さんが来るの……？』と戸惑う声が大半で、喜んでいる人はほとんどいませんでした」（現役東大生）



告知直後から批判が殺到（「右合の衆」のXより）

開催1時間前の午前11時、東大の正門前ではすでに抗議活動が行われ、〈参政党はカルトでマルチ〉などといったビラを持つ人々でごった返していた。〈大学に差別を持ち込むな〉と書かれたプラカードを掲げた女性はこう憤る。

「講演にはヘイトスピーチが含まれる可能性が高い。ヘイトは人権侵害そのもので、表現の自由とは言えません」

午前11時30分過ぎ、記者が「法文一号館」に到着すると、異変が起きていた。4人の若者が、会場となる2階の教室に向かう階段で座り込みを敢行。大勢の来場者に“通行止め”を食らわせていたのだ。その場にいた学生が語る。

「彼らは午前9時頃から座り込みを始めたようです。開始時間が近づくにつれて来場者が集まってきましたが、2階に上がれず階段の下に集中。警備体制も厳しくなり、4人組への怒号も飛びました」

4人組のひとりを直撃すると、23歳の現役東大生だという。

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（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年5月28日号）