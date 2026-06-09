 「これからの時代、ソフトウェアエンジニアは苦境に立たされる」――そんな衝撃的な未来予測を語るのは、東京大学理科一類を卒業後、外資系企業でエンジニアとして働き、現在は再受験を経て東京大学医学部に在学中のインフルエンサー・Saki氏だ。 生成AIが猛威を振るう今、私たちはどのようなキャリアを描くべきなのか。本稿では、情報系人気の終焉から、AI時代に生き残るための「キャリアのポートフォリオ化」、そして