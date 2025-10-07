10月4日に開票が行われた自民党総裁選で、事前の予想を覆して、高市早苗氏（64）が新総裁に選出された。1回目の投票では過半数を超える候補者がおらず、議員票64票・党員票119票の計183票を獲得した1位の高市氏と議員票80票・党員票84票の計164票を得た2位の小泉進次郎農相（44）の決選投票に。1回目投票は国会議員票で小泉氏を下回っていた高市氏だが、決選投票では議員票でも小泉氏を上回る逆転劇で総裁の座を掴み取った。当初は