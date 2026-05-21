タレントの坂本一生が19日、自身のインスタグラムを更新。いつもの金色から髪色を変えた姿を披露した。



【写真】思わず二度見の衝撃グリーン 55歳の盛り上がった筋肉にあ然

ゴールドの髪色でビルドアップしたボディを誇示してきた坂本だが、この日アップされた写真の髪は見慣れないカラーだった。前回7日更新では金色だったが、短く刈られた髪はなんと緑色に。「ブリーチのゴールド頼んだら間違ってグリーンが来たので 返品しなくて良かったので使ってみた」と経緯を明かす。



さらに「生まれて初めてグリーンにしてみた 森の妖精になった気分だ まぁ誰も俺のこと見て妖精と思わないと思うけど」とユーモアをまじえながら続けた。定番のエレベータ内のショットは丸太のような腕が目を引くが、緑のヘアも思わず二度見してしまうレベル。ファンからは「オシャレ 似合いますよ」「筋肉妖精」といった声が上がっていた。



インスタに坂本はトレーニングの様子をたびたび公開している。4月20日には「55歳の誕生日として ベンチプレス80キロ55回達成することができました」と報告。ほかにもスクワット190キロ、ベンチプレス80キロ44回、デットリフト220キロ3回など、ストイックぶりがうかがえるフレーズとともに動画をアップしている。



坂本は1971年生まれ、千葉県出身。留学先の豪州から帰国した92年にスカウトされ、芸能界入り。「新加勢大周」としてデビューし、のちに改名。現在は千葉県でパーソナルジムのオーナー兼トレーナーとして活動している。



（よろず～ニュース編集部）