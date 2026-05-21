石川佳純さんが始球式に登場

卓球女子で五輪3大会連続メダルの石川佳純さんが自身のインスタグラムを更新し、19日（日本時間20日）に行われたパドレス-ドジャース戦で始球式を務めたことを報告。投稿を見たファンからは「全米も惚れ惚れする可愛さ」「すごすぎました」と歓喜の声が目立った。

女子卓球界を代表する名選手の石川さんが、メジャーの球場で大役を全うした。「KASUMI」と記されたパドレスのユニホームを着用し、背番号は「612」。サウスポーから放たれた1球は、山なりとなったがノーバウンドで、捕手役を務める松井裕樹投手（パドレス）のミットに収まった。

石川さんは大役を終えると自身のSNSを更新。「始球式を務めさせていただきました。この様な貴重な機会をいただきとても光栄です。キャッチャーをしてくださった松井選手、ありがとうございました。初めてメジャーリーグを生観戦して、とても楽しく忘れられない日になりました」と感動を綴った。

うれしさが伝わる内容にファンも共感。「アスリートの立ち姿は美しい」「笑顔がめちゃくちゃ可愛い」「小柄でキュート」「なんて可愛い始球式」「ジーンズ＆Tシャツかわゆい」「世界のかすみちゃんすごいことやっちゃったねー」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）