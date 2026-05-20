ホラー映画『オラン・イカン』ディーン・フジオカの華麗な剣さばきと殺気みなぎる本編映像解禁
ディーン・フジオカが主演を務めるクリーチャー・ホラー映画『オラン・イカン』より、フジオカの華麗な剣さばきと殺気あふれる姿を捉えた本編映像が解禁された。
【動画】斎藤（フジオカ）と怪物オラン・イカンの壮絶な死闘！
本作は、史実に残る“UMA目撃情報”から生まれた、太平洋戦争下のインドネシアを舞台に繰り広げられるクリーチャー・ホラー。
第2次世界大戦末期の1944年。日本軍の捕虜移送船が連合軍の攻撃によって沈没し、日本兵の斎藤と英軍捕虜ブロンソンは、鎖で繋がれたまま無人島へ漂着する。
互いに敵意を向けて争う2人だったが、島にはマレー神話の怪物“半魚人”オラン・イカンが潜んでいた。生き延びるため協力し始めるものの、他の日本兵たちが現れたことで惨劇は拡大。やがて洞窟で怪物の巣と胎児を発見し、それを破壊するかどうかを巡って対立する中、母体による激しい復讐が始まる。
ディーン・フジオカが、英語を話せない脱走兵・斎藤役を熱演。静かな強さと葛藤を繊細に表現する。英国人捕虜ブロンソン役を演じるのは、イギリス人俳優カラム・ウッドハウス。
さらに、シンガポールを代表する映画監督エリック・クーがプロデューサーを務め、インドネシアとシンガポールを拠点に活動するマイク・ウィルアンが監督を務めた。
このたび解禁されたのは、フジオカ演じる斎藤と怪物オラン・イカンによる、壮絶な死闘の幕開けを捉えた本編映像だ。
日本刀を携えて砂浜へたどり着いた斎藤は、激しくしぶきを上げる波を前に、この島から脱出する術がないことを悟ったのか、絶望したように刀を地面へ突き立て、その場にしゃがみ込んでしまう。そんな斎藤めがけ、この島の支配者たるオラン・イカンが背後から襲い掛かる。
しかし、斎藤に見えていた人影は仕掛けられた罠だった。困惑し叫び声を上げるオラン・イカン。その背後から、斎藤が忍者さながらに姿を現し、渾身の一撃を浴びせるべく斬りかかる。
完璧と思われただまし討ちだったが、さすがのオラン・イカンも素早く反応。強烈な一撃を受けながらも、同時に斎藤の腹部を切り裂く反撃を見せる。
生き残るのは、怪物か、人間か――。どちらに転ぶか予測不能なデスマッチの行方は、ぜひ大スクリーンで確かめてほしい。
映画『オラン・イカン』は、5月22日より全国公開。
【動画】斎藤（フジオカ）と怪物オラン・イカンの壮絶な死闘！
本作は、史実に残る“UMA目撃情報”から生まれた、太平洋戦争下のインドネシアを舞台に繰り広げられるクリーチャー・ホラー。
第2次世界大戦末期の1944年。日本軍の捕虜移送船が連合軍の攻撃によって沈没し、日本兵の斎藤と英軍捕虜ブロンソンは、鎖で繋がれたまま無人島へ漂着する。
ディーン・フジオカが、英語を話せない脱走兵・斎藤役を熱演。静かな強さと葛藤を繊細に表現する。英国人捕虜ブロンソン役を演じるのは、イギリス人俳優カラム・ウッドハウス。
さらに、シンガポールを代表する映画監督エリック・クーがプロデューサーを務め、インドネシアとシンガポールを拠点に活動するマイク・ウィルアンが監督を務めた。
このたび解禁されたのは、フジオカ演じる斎藤と怪物オラン・イカンによる、壮絶な死闘の幕開けを捉えた本編映像だ。
日本刀を携えて砂浜へたどり着いた斎藤は、激しくしぶきを上げる波を前に、この島から脱出する術がないことを悟ったのか、絶望したように刀を地面へ突き立て、その場にしゃがみ込んでしまう。そんな斎藤めがけ、この島の支配者たるオラン・イカンが背後から襲い掛かる。
しかし、斎藤に見えていた人影は仕掛けられた罠だった。困惑し叫び声を上げるオラン・イカン。その背後から、斎藤が忍者さながらに姿を現し、渾身の一撃を浴びせるべく斬りかかる。
完璧と思われただまし討ちだったが、さすがのオラン・イカンも素早く反応。強烈な一撃を受けながらも、同時に斎藤の腹部を切り裂く反撃を見せる。
生き残るのは、怪物か、人間か――。どちらに転ぶか予測不能なデスマッチの行方は、ぜひ大スクリーンで確かめてほしい。
映画『オラン・イカン』は、5月22日より全国公開。