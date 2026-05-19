【付録】リトルミイがかわいい「調光サングラス、ケース、眼鏡ふきセット」が付いてくる！ 『リンネル 2026年7月号増刊』が5月20日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『リンネル 2026年7月号増刊』（宝島社）の「UVカット率99.9％ リトルミイがかわいい！ 調光サングラス、ケース、眼鏡ふきセット（ムーミン）」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月20日に発売される『リンネル 2026年7月号増刊』（税込1690円）。付録として、「UVカット率99.9％ リトルミイがかわいい！ 調光サングラス、ケース、眼鏡ふきセット（ムーミン）」が付いてきます。
メインのサングラスは、紫外線に反応してレンズの色が変化する調光レンズを採用しています。屋外では自然なブラウンに色付き、室内ではクリアなレンズに戻るため、かけ替えの手間がなく一日中快適に過ごせます。UVカット率99.9％と機能性も抜群で、日差しが気になるこれからの季節に欠かせない一本です。
サングラスだけでなく、リトルミイのイラストがあしらわれた専用ケースと眼鏡ふきがセットになっています。カーキブラウンのフレームに合わせたおそろいのデザインで、使うたびに気分が上がる可愛らしさです。眼鏡ふきはクリーナーとしてはもちろん、アクセサリーなどの小物を包んで持ち運ぶのにも活用できます。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『リンネル 2026年7月号増刊』の「UVカット率99.9％ リトルミイがかわいい！ 調光サングラス、ケース、眼鏡ふきセット（ムーミン）」が見逃せない！
宝島社から5月20日に発売される『リンネル 2026年7月号増刊』（税込1690円）。付録として、「UVカット率99.9％ リトルミイがかわいい！ 調光サングラス、ケース、眼鏡ふきセット（ムーミン）」が付いてきます。
屋外でも室内でも活躍！便利な調光レンズを採用
メインのサングラスは、紫外線に反応してレンズの色が変化する調光レンズを採用しています。屋外では自然なブラウンに色付き、室内ではクリアなレンズに戻るため、かけ替えの手間がなく一日中快適に過ごせます。UVカット率99.9％と機能性も抜群で、日差しが気になるこれからの季節に欠かせない一本です。
リトルミイのデザインが愛らしいケース＆クロス
サングラスだけでなく、リトルミイのイラストがあしらわれた専用ケースと眼鏡ふきがセットになっています。カーキブラウンのフレームに合わせたおそろいのデザインで、使うたびに気分が上がる可愛らしさです。眼鏡ふきはクリーナーとしてはもちろん、アクセサリーなどの小物を包んで持ち運ぶのにも活用できます。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)