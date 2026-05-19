グラビア話題の麻倉瑞季、人気ラーメン店に感激「まじでめちゃくちゃ美味しかった〜」
「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンを受賞した人気グラビアアイドルの麻倉瑞季が19日、自身のXを更新。YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）がプロデュースしたラーメン店「みそきん」で味噌ラーメンを食べたことを報告した。
【写真】ガチで美味そう！味噌ラーメン食べるIカップの麻倉瑞季
「みそきん」は、カップ麺から始まった「みそきん」を、実際に一杯のラーメンとして届けており、東京駅店では累計13万杯を提供。実店舗でラーメンを届ける経験を経て、東京駅店は役目を終えたが現在は、池袋に新たな店舗がオープンしている。
味噌ダレには、新潟産の白味噌をベースに、数種類の味噌を独自にブレンド。注文後に、生姜・にんにく・すりごまを加えて鍋で熱を入れることで、素材本来の香りと旨みが鍋の中で一体となり、芳醇で旨みあふれる熱々の味噌ラーメンが完成。仕上げには特製ラー油をひとさじ。アクセントが効いた味噌ラーメンが話題になっている。
そんなラーメンを食べた麻倉は「みそきん食べてきたー！友達が整理券勝ち抜いてくれたらしく連れてってもらったよー！ こってりした味噌ラーメンでまじでめちゃくちゃ美味しかった〜」と伝えた。
【写真】ガチで美味そう！味噌ラーメン食べるIカップの麻倉瑞季
「みそきん」は、カップ麺から始まった「みそきん」を、実際に一杯のラーメンとして届けており、東京駅店では累計13万杯を提供。実店舗でラーメンを届ける経験を経て、東京駅店は役目を終えたが現在は、池袋に新たな店舗がオープンしている。
そんなラーメンを食べた麻倉は「みそきん食べてきたー！友達が整理券勝ち抜いてくれたらしく連れてってもらったよー！ こってりした味噌ラーメンでまじでめちゃくちゃ美味しかった〜」と伝えた。