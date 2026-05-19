本田圭佑の“イメチェン”が話題に「雰囲気かわった」「ヤバかっこよすぎる」「ムスカやん」
MF本田圭佑がインスタグラム(@keisukehonda)で披露した最新ショットに注目が集まっている。
本田は15日の投稿で「I’m waiting for a car.(車を待っています)」と綴り、函館空港の外で撮った写真をアップした。
メガネをかけ、前髪を下ろした姿に「雰囲気かわりましたね カッコいいー」「髪伸びましたね!」「メガネめずらしい」「ムスカやん」「ヤバかっこよすぎる」などのコメントが寄せられている。
現在39歳の本田は、日本代表として3大会連続でFIFAワールドカップ(W杯)に出場。先月に2026-27シーズンからFCジュロン(シンガポール1部)に加入することが発表されていた。日本でプロキャリアを始めた本田にとってオランダ、ロシア、イタリア、メキシコ、オーストラリア、ブラジル、アゼルバイジャン、リトアニア、ブータンに続く11か国目のクラブとなる。
本田は15日の投稿で「I’m waiting for a car.(車を待っています)」と綴り、函館空港の外で撮った写真をアップした。
メガネをかけ、前髪を下ろした姿に「雰囲気かわりましたね カッコいいー」「髪伸びましたね!」「メガネめずらしい」「ムスカやん」「ヤバかっこよすぎる」などのコメントが寄せられている。
現在39歳の本田は、日本代表として3大会連続でFIFAワールドカップ(W杯)に出場。先月に2026-27シーズンからFCジュロン(シンガポール1部)に加入することが発表されていた。日本でプロキャリアを始めた本田にとってオランダ、ロシア、イタリア、メキシコ、オーストラリア、ブラジル、アゼルバイジャン、リトアニア、ブータンに続く11か国目のクラブとなる。
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