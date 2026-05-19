37歳・三浦翔平、初挑戦のトライアスロンで見事完走 ウエア姿でメダルかけポーズ「ハワイの景色と空気は本当に最高でした!!」
俳優の三浦翔平（37）が18日、自身のインスタグラムを更新。参加したホノルルトライアスロンの「オリンピックディスタンス無事完走できました！」と報告し、メダルを首にかけウエア姿でポーズを決めた記念ショットを公開した。
【写真】「かっこよすぎます」ウエア姿でメダルをかけポーズを決める三浦翔平
三浦は3月末、都内で行われた『シーバスリーガル 特別イベント』のフォトコールに登場した際、「トライアスロンに挑戦することになりました。個人的ではありますけど、頑張っています」と報道陣に明かしていた。
この日の投稿では、挑戦したのがハワイで開催の「ホノルルトライアスロン」であったことを伝えた。
三浦は「初めてのトライアスロンで、正直練習不足もあり、かなり不安でした…けど、始まってみれば、ハワイの景色と空気は本当に最高でした!!トライアスロンは想像以上に過酷で、何度も心が折れそうになる瞬間はありましたが、支えて下さった皆様や、チームメンバーの励ましにより、なんとか完走できました!!」と振り返り、周囲のサポートに感謝。
ゴールをした瞬間は「本当に特別で何ともいえない高揚感に包まれました！」といい、「年齢を重ねても、こうして新しい挑戦をする気持ちは持ち続けていきたいです！」と充実感たっぷりにつづった。
その後の投稿では、バイクに乗る姿や競技に挑みながら眺めたハワイの景色など、現地での写真を多数シェアしていた。
コメント欄には「翔平くんお疲れさまでした かっこよすぎます」「初めてで完走なんて素晴らしい」「すごくないですか!!」「ケガなく終えられてよかった」「翔平くんが頑張ってチャレンジしてる姿を見て、何か今からできる事を見つけよう!!と私も背中を押されました」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「かっこよすぎます」ウエア姿でメダルをかけポーズを決める三浦翔平
三浦は3月末、都内で行われた『シーバスリーガル 特別イベント』のフォトコールに登場した際、「トライアスロンに挑戦することになりました。個人的ではありますけど、頑張っています」と報道陣に明かしていた。
三浦は「初めてのトライアスロンで、正直練習不足もあり、かなり不安でした…けど、始まってみれば、ハワイの景色と空気は本当に最高でした!!トライアスロンは想像以上に過酷で、何度も心が折れそうになる瞬間はありましたが、支えて下さった皆様や、チームメンバーの励ましにより、なんとか完走できました!!」と振り返り、周囲のサポートに感謝。
ゴールをした瞬間は「本当に特別で何ともいえない高揚感に包まれました！」といい、「年齢を重ねても、こうして新しい挑戦をする気持ちは持ち続けていきたいです！」と充実感たっぷりにつづった。
その後の投稿では、バイクに乗る姿や競技に挑みながら眺めたハワイの景色など、現地での写真を多数シェアしていた。
コメント欄には「翔平くんお疲れさまでした かっこよすぎます」「初めてで完走なんて素晴らしい」「すごくないですか!!」「ケガなく終えられてよかった」「翔平くんが頑張ってチャレンジしてる姿を見て、何か今からできる事を見つけよう!!と私も背中を押されました」などと、さまざまな反響が寄せられている。