Cathy Doll(キャシードール)のケア発想の新作リップグロスでぷるキラ唇に♡

タイコスメの先駆け！「Cathy Doll(キャシードール)」って？

「鏡を見るたびに唇の乾燥や縦ジワが気になる…」そんな悩みを抱えていませんか？ そんなあなたにおすすめしたいのが、タイの国民的コスメブランド「Cathy Doll(キャシードール)」の新作リップグロス。繊細なラメと濃密なツヤ感があなたの唇を瞬時にアップデートしてくれる、そんな本アイテムの魅力をたっぷりとお届けします。

今、美容業界で熱い視線を浴びているタイコスメ。高温多湿なタイでも崩れにくいキープ力や鮮やかな発色、そして手に取りやすい価格帯で、美容感度が高い女性の間で大きな話題となっているんです！

そのタイコスメブームを牽引しているのが、Cathy Doll(キャシードール)。「小さい頃、お人形(ドール)で遊ぶのが大好きだった女の子」をコンセプトとした、タイ国内では知らない人がいないほどの国民的コスメブランドです♡

最大の特徴は、タイだけでなく韓国にも開発拠点を持っていること。タイコスメならではの高機能性に、韓国の最旬トレンドがミックスされた、まさに“いいとこ取り”のアイテムが揃っています♪

まるでリップパック！？新作「ムーンリットリップグロス」の魅力

キャシードール

2026年5月13日に先行発売された「ムーンリットリップグロス」。ころんとしたフォルムにキラキラが詰まっていて、まるでアニメの主人公みたいなビジュ♡

最大の特徴は、独自処方の“オイルインリップグロステクノロジー”です。グロスの中に保湿オイルを閉じ込め、唇の上にうるおいのヴェールを形成します。

オイル

「グロスはベタつくから苦手…」という方もご安心を。なめらかに密着しながらオイルの保湿力を発揮するので、重さやベタつきを抑えた軽やかなつけ心地なんです。ひと塗りでリップパックをしているような潤いが続き、乾燥による縦ジワも自然にカバー。パラベンフリー・アルコールフリーという、唇に優しいデリケートな処方も嬉しい♡

さらに、天然由来4種の保湿オイル(※1)のほか、ヒアルロン酸Na・ビタミンB5(※2)、ビタミンE(※3)といった保湿成分が充実。メイクしながら日中のリップケアができちゃう、まさに“ケア発想”の次世代グロスです♪

オイル

※1 マカデミア種子油、ホホバ種子油、ヒマシ油、水添ヒマシ油(すべて保湿として）

※2 ビタミンB5(パンテノール)(保湿として)

※3 ビタミンE(酢酸トコフェロール・トコフェロール)(保湿として)

宝石級のラメにときめく☆全5色のカラバリ＆おすすめの使い方

キャシードール

今回の新作の注目ポイントは、なんといってもカラーごとに異なる「月光ラメ」の煌めき。パーソナルカラーやなりたい印象に合わせて選べる5色の特徴と、おすすめの使い方を詳しくご紹介していきます♡

＜01 RICH：シルバー＞

クリアなベースに、繊細なシルバーを中心とした多色ラメが煌めく☆ 唇本来の赤みを活かしつつ、透明感を底上げしてくれるカラーです。手持ちのマットリップに重ねればピュアなツヤがプラスされ、ブルベ夏さんやブルベ冬さんの透明感メイクにもぴったり！ ほんのり輝くシマーなラメに、気分がアガること間違いなし。

＜02 WEALTHY：ゴールド＞

クリアカラーに上品なゴールドラメを忍ばせた、ラグジュアリーな1本。ベージュやブラウン系のリップとの相性が良く、一気に立体感が生まれます。イエベ秋さんの大人っぽいメイクや華やかなシーンにぴったりです♪ メイクの幅がぐっと広がる便利なカラーです。

＜03 MERCY：ピンク＞

透明感のある青みピンクに繊細な輝きをブレンドし、可憐でフェミニンな愛され顔に。イエベ春さんやブルベ夏さんの多幸感メイクにもってこいのカラーで、デートにもおすすめなナチュラルな仕上がりです♡

＜05 HEALTHY：ピーチ＞

自然な血色感を引き出すコーラルピンク。素の唇を美しく見せるフレッシュなカラーです。派手すぎないので、オフィスメイクなどにぴったり。誰にでも似合いやすい万能カラーです☆

＜07 ACHIEVEMENT：レッド＞

繊細な赤ラメが煌めくクリアレッド。強さと自信を感じさせる、存在感のある仕上がりですが、透明感があるのでデイリー使いにも◎。大きめのアリプリケーターで唇の中央に多めにのせると、ぷっくりとした官能的な唇に仕上がります♪

キャシードール

アプリケーターが大きめで、ぷっくりとのせやすい仕様。唇の中心を厚めに、広めに塗り広げると魅力的な唇に♡ 手を汚さずに仕上げられるのも嬉しいポイントです！

ドンコスフェスティバルで話題！先行体験者の声をチェック

この投稿をInstagramで見る

＠nyunyunyu_24サンの口コミ

「キャシードールの「ムーンリットリップグロス」。キラッキラでコンセプトも可愛くて☆ 【月光の輝きを纏う】って言葉もかわいすぎ♡ 容器もすごく可愛いんだけど、カラーも5種類あるから迷っちゃうね！」

この投稿をInstagramで見る

＠pittu.74サンの口コミ

「月光ラメをたっぷり配合したリップグロス。リップマスクのようなベタつかずにうるおいを纏うちゅるんとした仕上がり。」

この投稿をInstagramで見る

＠napa617サンの口コミ

「宝石みたいに輝く月光ラメのリップ。うるツヤ感とパケもめっちゃかわいい！」

ムーンリットリップグロスはどこで買える？取扱店舗をチェック！

今回ご紹介した「ムーンリットリップグロス」は、2026年5／13(水)12:00よりWEB先行発売がスタート。楽天市場の公式認定ショップ「シトラスマーケット」にて購入できます。店舗での発売は5月中旬以降。全国のドン・キホーテ(一部店舗除く)にて順次展開予定です。

WEB先行発売となるシトラスマーケットでは、先着30名様限定の半額クーポンというお得なキャンペーンも！ 期間は5／13(水)12:00～5／20(水)11:59なので、事前に商品ページをお気に入り登録しておくのがおすすめです♪

自分へのちょっとしたご褒美や大切な人へのギフトにも最適な「ムーンリットリップグロス」。月光のプリズムを纏った唇で、新しい自分に出会ってみませんか？

お問い合わせ先

Cathy Doll(キャシードール)

公式ホームページ：http://cosmelabo.shop/cathydoll