開催：2026.5.19

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 16 - 6 [オリオールズ]

MLBの試合が19日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとオリオールズが対戦した。

レイズの先発投手はシェーン・マクラナハン、対するオリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズで試合は開始した。

1回裏、4番 ライアン・ビレード 3球目を打ってライトへの犠牲フライでレイズ得点 TB 1-0 BAL

2回裏、1番 ヤンディ・ディアス 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 3-0 BAL、3番 フニオール・カミネロ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 4-0 BAL、5番 ジョニー・デルーカ 4球目を打ってセカンドへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 TB 6-0 BAL

3回表、3番 アドリー・ラッチマン 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 TB 6-1 BAL

4回裏、4番 ライアン・ビレード 2球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでレイズ得点 TB 7-1 BAL、5番 ジョニー・デルーカ 2球目を打ってサードへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 8-1 BAL

5回表、8番 ウェストン・ウィルソン 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでオリオールズ得点 TB 8-2 BAL、4番 ピート・アロンソ 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 TB 8-4 BAL

5回裏、2番 ジョナサン・アランダ 5球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでレイズ得点 TB 9-4 BAL、3番 フニオール・カミネロ 初球を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでレイズ得点 TB 12-4 BAL

6回裏、9番 リッチー・パラシオス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 13-4 BAL、1番 ヤンディ・ディアス 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 TB 15-4 BAL、4番 ライアン・ビレード 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 16-4 BAL

7回表、3番 アドリー・ラッチマン 3球目を打ってセンターへのホームランでオリオールズ得点 TB 16-5 BAL

8回表、9番 ブレイズ・アレクサンダー 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 TB 16-6 BAL

試合は16対6でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのシェーン・マクラナハンで、ここまで5勝2敗0S。負け投手はオリオールズのトレーバー・ロジャーズで、ここまで2勝5敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-19 10:46:11 更新