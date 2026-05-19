【ワシントン＝関根晃次郎】企業向け生成ＡＩ（人工知能）サービスの分野で、米新興企業アンソロピックのシェア（市場占有率）がこの１年間に急拡大し、今年４月時点で米オープンＡＩを逆転したことがわかった。

法人向け資金管理サービスを手がける米国の新興企業・ランプ社が、顧客約５万社の法人カードや請求書などの支出データから分析した。ＡＩサービスの導入企業は全体の５割超に上り、そのうちアンソロピックのシェアは３４・４％、オープンＡＩは３２・３％だった。アンソロピックは昨年１月時点の４％程度から大きく上昇したのに対し、オープンＡＩは昨年４月に３０％に達して以降、横ばいが続いている。

ランプ経済研究所のアラ・カラジアン主任エコノミストは読売新聞の取材に「アンソロピックの開発方針が魅力的で、人材を集めることに成功した。シェア拡大は一過性の現象ではないだろう」との見方を示した。

アンソロピックが開発した最新型ＡＩモデル「クロード・ミュトス」は、人間では困難だったシステムの脆弱性の発見ができる。サイバー攻撃への悪用でエネルギーや金融などの経済基盤に混乱を引き起こすリスクも指摘されている。