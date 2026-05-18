今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2026年5月18日（月）〜5月24日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月18日（月）〜5月24日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【魚座（うお座）】
今週は、交友関係において新たな刺激がありそう。個性豊かな人たちと過ごして刺激を受けるようです。それがきっかけで新しい学びもありそう。さらに、自分らしさを磨いていくと良いでしょう。恋愛面では、フリーならば視野を広げてみると◎ いろんな人と話していくなかで、気の合う相手が見つかりそう。デートは話題のイベントに出かけてみて。
★ワンポイントアドバイス★
ラジオや音楽を聴くと、フレッシュな気持ちがよみがえってくるようです。年齢を理由に諦めていたことをチャレンジしてみると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【魚座（うお座）】
今週は、交友関係において新たな刺激がありそう。個性豊かな人たちと過ごして刺激を受けるようです。それがきっかけで新しい学びもありそう。さらに、自分らしさを磨いていくと良いでしょう。恋愛面では、フリーならば視野を広げてみると◎ いろんな人と話していくなかで、気の合う相手が見つかりそう。デートは話題のイベントに出かけてみて。
ラジオや音楽を聴くと、フレッシュな気持ちがよみがえってくるようです。年齢を理由に諦めていたことをチャレンジしてみると◎
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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