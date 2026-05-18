今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2026年5月18日（月）〜5月24日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月18日（月）〜5月24日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【射手座（いて座）】
今週は、悩んでいるとあっという間に時間が過ぎてしまいそう。やりたかったことがあれば、どんどんやっていきましょう。今は考えるよりも、何か行動をしているほうがうまくいきそう。恋愛面は、内緒にしていたことが相手にバレるなど、慌ててしまうときがあるかも。分かってもらえるように、理由をきちんと話しましょう。
★ワンポイントアドバイス★
デスク周りを掃除すると運気アップ。仕事や勉強で使う物を新調するのも良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【射手座（いて座）】
今週は、悩んでいるとあっという間に時間が過ぎてしまいそう。やりたかったことがあれば、どんどんやっていきましょう。今は考えるよりも、何か行動をしているほうがうまくいきそう。恋愛面は、内緒にしていたことが相手にバレるなど、慌ててしまうときがあるかも。分かってもらえるように、理由をきちんと話しましょう。
デスク周りを掃除すると運気アップ。仕事や勉強で使う物を新調するのも良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/