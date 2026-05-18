今日18日(月)は昨日よりさらに暑くなる所が多いです。九州から関東甲信にかけての広い範囲で30℃以上の真夏日となる所が続出するでしょう。大阪は今年初めて真夏日になりそうです。内陸部では35℃を超えて、全国で今年初めて猛暑日となるかもしれません。北陸や東北でも30℃を超える所が増えるでしょう。5月だからと油断せず、暑さ対策を万全にしてお過ごしください。

30℃以上が急増 今年初の35℃以上か

今日18日(月)は昨日よりさらに気温が上がる所が多く、各地とも5月とは思えない暑さです。



九州から東海にかけては30℃以上の真夏日となる所が続出するでしょう。朝は涼しい所も日差しとともに気温がグングン上がります。大阪は31℃の予想で、今年初めて真夏日となりそうです。大分市日田市は36℃、兵庫県豊岡市は35℃の予想など、全国で今年初めて35℃以上の猛暑日となる所があるかもしれません。



関東甲信は昨日ほど気温の上がらない所もありますが、それでも内陸部を中心に30℃を超える所が多いでしょう。7月並みの最高気温です。昨日、今年初めて真夏日となった東京都心は、今日は29℃の予想で、暑さが続きます。



北陸や東北は昨日より5℃以上高くなる所が多く、30℃を超える所が一気に増えそうです。ただ、宮城県など海風の入るエリアは昨日より大幅に気温が下がり、最高気温は20℃前後にとどまる所があるでしょう。



5月はまだ湿度が低く、真夏のような蒸し暑さはありませんが、油断大敵です。この時期はまだ体が暑さに慣れていないため、熱中症のリスクが高いです。できるだけ日陰を選んで歩く、こまめに休憩や水分をとる、無理をせずエアコンをつけるなど、暑さ対策をしっかり行ってください。

明日19日まで広く季節外れの暑さ

この広い範囲での季節外れの暑さは、いったん明日19日(火)までとなるでしょう。明日も引き続き九州から東北で30℃以上の真夏日が続出しそうです。連日の暑さで体に負担がかかりますので、無理せず、涼しい場所で過ごしましょう。

仙台は30℃の予想で、今日との気温の差が大きくなりそうです。急な暑さで体調を崩さないよう、お気をつけください。

熱中症の症状とは

熱中症には、様々な症状があります。



はじめは「手足がつる」「立ちくらみ」「めまい」「生あくび」「筋肉痛」「筋肉のこむら返り」などです。また、汗が止まらない、あるいは、汗が出ないなど「汗のかき方がおかしい」というものもあります。



他にも「なんとなく体調が悪い」「すぐに疲れる」というのも初期症状です。また、周囲の方から見て「イライラしている」「フラフラしている」「呼びかけに反応しない」「ぼーっとしている」といった、いつもと違う症状も、熱中症を疑うポイントです。



症状が進むと、「頭痛」「嘔吐」「虚脱感」「倦怠感」「集中力低下」「判断力低下」などが起こります。



応急処置をしても症状が改善されない場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。自力で水が飲めない、応答がおかしい時は、ためらわずに救急車を呼んでください。