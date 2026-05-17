元ヤクルト監督の古田敦也氏（60）が17日放送のテレビ朝日の新番組「浜田雅功とアスリート幸福論」（後1・55）にゲスト出演し、再び監督に挑戦する可能性について語った。

番組では幸福度を可視化した幸福度グラフを作成し、古田氏のこれまでの野球人生を振り返った。今後の目標について「あいつ、元気なジジイやなって思われるように」と語ると、MCのダウンタウン・浜田雅功は「いやいや、違うやん。監督せな」と指摘。「現場に帰るチャンスがあったら」と応える古田氏に、浜田は「絶対やらなアカンやん」と力を込めた。

浜田は続けて「ヤクルトにこだわってんの？それとも他の球団からオファーが来たらそこでもやれる人なの？どっち？」と強い口調で“追及”。

タジタジの古田氏が「他でも全然やります」と明かすと、浜田は「他でもやるの？はい！他でもやるって言いました！ヤクルトにはこだわってません！どっかないかー？」と大声で言い放ち、笑いを誘っていた。

古田氏は2006年にヤクルトの兼任監督に就任し、1年目は3位、2年目は最下位。07年シーズン限りで監督を退任し現役を引退した。