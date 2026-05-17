あれ？こんなところに柏餅が…？季節の行事と猫のかわいさが見事に融合した微笑ましい光景は35万8千回を超えて表示され、2万5千件以上のいいねが寄せられました。

【写真：香箱座りでくつろぐ白猫に『緑の布』をかけてみると…ほっこりする光景】

奇跡の柏餅フォルム

X（旧Twitter）アカウント『@_ku_nel_』に投稿されたのは、香箱座りでちんまりと落ち着く猫の姿です。登場するのは、短毛の白猫「ねる」ちゃん。つややかな白い毛並みが美しいねるちゃんは、元保護猫の男の子です。この日ねるちゃんは、飼い主さんのソファの上でくつろいでいたのだそうです。目を引くのは、背中にそっとかけられた緑色の布。どうやらねるちゃんは柏餅になりきっている模様。

香箱座りの丸みに布の形が絶妙に重なり、まるで柏餅の姿をした小さな妖精がソファの上に舞い降りたかのようだったとのこと。こちらをじっと見つめる表情は、「どう？いい感じでしょ？」とどこか誇らしげでもあったといいます。季節の気配を身にまとったねるちゃんの、かわいくもどこかシュールなワンシーンなのでした。

驚きの柔軟性

ねるちゃんは、時に大胆な寝相を披露してくれることもあるのだそう。仰向けの状態で両足を左右に大きくぱかっと開き、頭と両手を左側に集める姿は、まるでジャンプ中のフィギュアスケーターのよう。改めて、猫の体の柔らかさに驚かされる一枚です。

ねるちゃんと、同居猫の「くう」ちゃん（長毛、白猫、女の子）が繰り広げる賑やかで楽しい日々の様子は、これからもたくさんの人々に癒しと元気を届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@_ku_nel_』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

記事冒頭でご紹介した柏餅に扮した猫の投稿には、「本当に柏餅だ！」「食べたいw」「かわいい妖精さんですね」「おもしろい」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@_ku_nel_」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。