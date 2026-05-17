久保史緒里さんが6回目の始球式に登板

■楽天 4ー3 ソフトバンク（16日・楽天モバイル最強パーク）

今年も仙台のファンを魅了した。「乃木坂46」元メンバーで俳優の久保史緒里さんが16日、楽天モバイル最強パークでセレモニアルピッチに登場。豪快フォームからノーバウンド投球を披露し「眩しすぎる」「投げるたびに上達してる」と、心を奪われるファンが続出した。

久保さんは背番号24の「サードユニフォーム2026」を着用しマウンドに登場。ピンクのグラブでしっかりボールを掴むと、ノーワインドアップから一球を投じた。ボールは大きな放物線をゆっくりと描きながら、捕手役を務めた中島大輔外野手のもとへ。ノーバウンドでミットに収まると、球場はどよめきに包まれた。

ストライクゾーンからは外れたが、黒髪美女のノーバウンド投球にスタンドは拍手喝采。投球後、久保さんはペコリとお辞儀をし、ファンの声援に感謝した。最後まで笑顔を絶やさず、6回目の大役を終えた。

この久保さんのマウンド姿に多くのファンが虜になった。SNS上には「キラッキラの笑顔」「神すぎる」「めっちゃ可愛かった」「髪の毛サラサラやな」「投げた後の飛び跳ねる仕草変わってなくて好き」「勝利の女神ナイスピッチ」などのコメントが寄せられていた。

宮城県出身の久保さんは、“楽天ガチ勢”として知られており、今年を含めてこれまで始球式を6回務めている。昨年は4月20日に行われた楽天-ロッテ戦に登板。結果はワンバウンド投球だったが、久保さんの始球式は大きな話題となった。（Full-Count編集部）