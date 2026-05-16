【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは九州の有名な山
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、九州のシンボルともいえる巨大な自然物、現代社会で耳にすることの多いカタカナ語、そして健やかな毎日をサポートするアイテムという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
あ□□ん
□□えてぃ
こう□□ぷり
ヒント：世界最大級のカルデラを持つ熊本県の有名な自然物、人間が形成する集団や社会を指す言葉、そして消化や代謝を助ける成分を手軽に摂取できる食品を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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↓
▼解説
それぞれの言葉に「そさ」を入れると、次のようになります。
あそさん（阿蘇山）
そさえてぃ（ソサエティ）
こうそさぷり（酵素サプリ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、熊本の雄大な自然を感じさせる地名、私たちが生きる「社会」を意味する用語、そして美容や健康の分野で注目される補助食品を組み合わせました。共通の「そさ」という音が、力強い火山の風景から、複雑な人間社会のネットワーク、さらに体の内側から整えるセルフケアの習慣までを意外なリズムでつないでいます。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、九州のシンボルともいえる巨大な自然物、現代社会で耳にすることの多いカタカナ語、そして健やかな毎日をサポートするアイテムという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□えてぃ
こう□□ぷり
ヒント：世界最大級のカルデラを持つ熊本県の有名な自然物、人間が形成する集団や社会を指す言葉、そして消化や代謝を助ける成分を手軽に摂取できる食品を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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正解：そさ正解は「そさ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そさ」を入れると、次のようになります。
あそさん（阿蘇山）
そさえてぃ（ソサエティ）
こうそさぷり（酵素サプリ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、熊本の雄大な自然を感じさせる地名、私たちが生きる「社会」を意味する用語、そして美容や健康の分野で注目される補助食品を組み合わせました。共通の「そさ」という音が、力強い火山の風景から、複雑な人間社会のネットワーク、さらに体の内側から整えるセルフケアの習慣までを意外なリズムでつないでいます。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)