「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

転職してきた「使えない社員」

中途入社の人材には、大きく分けて2種類います。

すぐに結果を出す人と、いつまで経っても組織に馴染めず、成果も出せない人です。

では、その違いは何か。

結論から言えば、「問題をすり替えるかどうか」です。

ワースト1は何か？

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

これは、ある飲食店のエリアマネジャーの話です。

中途入社でマネジャーとして入ったのですが、売上の数字がなかなか上がらなかったそうです。

彼は中途入社であることに負い目を感じ、「現場とのコミュニケーション不足で会社にとけ込めないのが原因だ」と勘違いをしていました。

つまり、「売上の問題」を「コミュニケーション不足」という他の問題にすり替えていたのです。

――『リーダーの仮面』より

これは非常によくある失敗です。

本来向き合うべきなのは、「数字が出ていない」という事実です。

しかし、使えない社員ほど、そこから目を逸らします。

「まだ関係性ができていないので」

「会社の文化に慣れていないので」

「現場とのコミュニケーションが不足していて…」

もちろん、それらがゼロとは言いません。

しかし、本質はそこではありません。

成果が出ない原因を、「感情」や「雰囲気」に逃がしているだけなのです。

優秀な人は「ルール」に集中する

こういった場面でも、やることは同じです。

ルールを設定し、ルールどおりに動いているかどうかだけに集中してマネジメントするのです。

そうすることで、目の前の人間関係の問題を考えなくなり、メンバーたちが迷わずに業務を遂行するようになります。

その結果、彼はエリアマネジャーの中でトップの成績を出すようになったそうです。

このように、コミュニティへの帰属意識を素早く築き、早く結果を出すために、ルールの設定にフォーカスすることは有効なのです。

――『リーダーの仮面』より

ここが重要です。

優秀な中途社員は、「早く仲良くなること」を優先しません。

まず、「この会社では何がルールなのか」を理解し、それを徹底します。

・どんな数字を追うのか

・どんな行動が求められるのか

・何を守れば評価されるのか

そこを素早く掴み、淡々と実行する。

だから、結果が出るのです。

「人間関係」に逃げる人は成長しない

使えない社員ほど、「空気」や「コミュニケーション」を言い訳にします。

しかし、組織はサークルではありません。

必要なのは、「仲良くすること」ではなく、「機能すること」です。

ルールを理解し、実行し、成果を出す。

その積み重ねによって、後から信頼関係は生まれます。

順番が逆なのです。

転職してきた使えない社員の特徴。

それは、「成果の問題」を「人間関係の問題」にすり替えることです。

一方で、結果を出す人は違います。

感情ではなく、ルールに集中する。

だからこそ、短期間で組織に適応し、成果を出せるのです。そのためにもリーダーは仮面をかぶりましょう。

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計185万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。