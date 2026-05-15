関西屈指のリゾート地、淡路島の風景が2027年に一変します。ホテルニューアワジグループは、総事業費約90億円という過去最大規模の投資を行い、島内の東海岸（洲本市）と西海岸（南あわじ市）に全く異なるコンセプトのラグジュアリーホテル2棟を新設することを発表しました。2030年の神戸空港国際化を見据えた本プロジェクトでは、1泊平均30万円を想定する超高付加価値型の施設や、グループ初となるオールインクルーシブ形式を導入。インバウンド富裕層をターゲットに、淡路島の魅力を「世界の憧れ」へと引き上げる一大勝負が始まります。

本記事では、2つの新ホテルの詳細スペックや、鉄道や高速バス、飛行機など多様な交通網と連携した新たな旅行スタイルが淡路島観光のポテンシャルをどう引き上げるのかなどをお伝えします。

2027年1月、淡路島に新たなラグジュアリー空間が誕生

ホテルニューアワジグループが、兵庫県の淡路島に2つのハイクラスホテルを2027年1月下旬にグランドオープンします。東海岸の洲本市と西海岸の南あわじ市にそれぞれ異なるコンセプトの施設を建設するもので、総事業費は約90億円と、同グループにとって過去最大規模の投資となります。

洲本市古茂江海岸：全室温泉露天風呂付きの最上級ホテル

淡路島東海岸の洲本市小路谷（古茂江海岸）には、グループ最上級クラスとなるラグジュアリーホテルが誕生します。紀淡海峡を一望できる全25室の客室には、すべて温泉露天風呂を完備。

1部屋あたり100平米以上のスイート仕様で、宿泊料金は1泊平均30万円程度を想定しています。オープンキッチンダイニングや開放感抜群のルーフテラスを備え、国内外の富裕層や長期滞在ニーズに応える最上級のサービスが提供される予定です。

洲本市古茂江海岸ホテルプロジェクト（イメージパース）

南あわじ市慶野松原：グループ初のオールインクルーシブ

一方、西海岸の南あわじ市松帆（慶野松原）には、グループ初となるオールインクルーシブホテルが開業します。約13,000平米の広大な敷地に客室はわずか36室。飲食費や館内施設の利用料があらかじめ宿泊費に含まれており、1室1泊あたり約9万円弱が見込まれています。

夕陽の名所として知られる慶野松原に面し、うずしお温泉を楽しめる大浴場やビーチサイドプールも併設。心身を整えるウェルネスステイに最適な環境が整います。

南あわじ市慶野松原ホテルプロジェクト（イメージパース）

神戸空港の国際化と「陸・空」からのアクセス向上に注目

今回のプロジェクトで注目したいのは、ターゲット層の拡大とそれに伴う交通アクセスの変化です。

プレスリリースでも言及されている「神戸空港の国際化（2030年4月目標）」は、淡路島への観光ルートに大きな影響を与えます。空港からのチャーター便や国際定期便が就航すれば、海外からの旅行者がダイレクトに関西へ流入し、淡路島へのアクセスも飛躍的に向上します。

関西エリア地図（画像：PIXTA）

また、本州方面からの陸路アクセスも重要です。今回の新ホテルでは、JR高速舞子駅〜洲本バスセンター（約60分）、JR高速舞子駅〜陸の港西淡（約50分）という明石海峡大橋を経由する高速バスルートが主要な動線となります。これは鉄道ファンや乗り継ぎ旅を楽しむ旅行者にとっても馴染み深い経路です。

各バスターミナルからはホテルへの無料送迎も用意されており、マイカーを持たない層やインバウンド客にとって、公共交通機関での移動がより快適になる設計がなされています。

ハイクラスな滞在だけでなく、リゾートへの道中そのものを楽しむ「移動のエンターテインメント化」が、今後の地方観光における鍵となるかもしれせん。

いかがでしたでしょうか。2027年の開業に向けて進化を続ける淡路島。新たな鉄道・バスの旅の目的地として、ぜひ今後の動向にもご注目ください。

（画像：ホテルニューアワジ、PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

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