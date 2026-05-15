所ジョージ、愛車のなかで“唯一の日本車”のカスタムを紹介 所流の“DIY精神”伝える
俳優、シンガー・ソングライターでタレントの所ジョージ（71）が、15日までに更新されたライフスタイル誌『Daytona』の公式インスタグラムに登場。“世田谷ベース”に所有する愛車のカスタムを紹介した。
【写真】所ジョージが150万円で購入…世田谷ベース“唯一の日本車”愛車の全貌
同アカウントでは、「【世田谷ベース】ダットラのステアリングをDIY交換！」と報告し、「所さんの愛車『ダットラ』のステアリングが、経年劣化で『ベタベタ』に……」と、愛車のハンドルに難があることを伝えた。
続けて「運転のたびに手が汚れるストレスを解消するため、新品へのリフレッシュ作業がスタート！ 一見シンプルな交換作業に見えますが、そこは世田谷ベース流」「『あれ？』『おかしいな』と試行錯誤しながら、納得がいくまで向き合う。効率だけを求めるならプロに任せるのが一番ですが、この『思い通りにいかない時間』を楽しむことこそが、遊びの本質ですよね。 最後、無事に装着できて響き渡るホーンの音！ 自分の手で手を入れることで、愛車への愛着もさらに深まったようです」と所流の“DIY精神”を伝えた。
そして「皆さんも、身近なものの『ベタベタ』や『劣化』を自分らしくリフレッシュしてみませんか？」と呼びかけた。
今回、カスタムを報告した『ダットラ』とは、日産『ダットサントラック』の通称。昨年11月に放送されたBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』に所が出演した際、世田谷ベースにある11台の“愛車”の中の“唯一の日本車”であり、「150万円で買ったやつをきれいにした」と紹介された日産『フロンティア』（北米仕様のダットサントラック）のことを指す。同番組でも、所は、ハンドルにこだわっており、「69年式のカマロのハンドルが大好きだから、必ずこれにしちゃう」と明かしていた。
【写真】所ジョージが150万円で購入…世田谷ベース“唯一の日本車”愛車の全貌
同アカウントでは、「【世田谷ベース】ダットラのステアリングをDIY交換！」と報告し、「所さんの愛車『ダットラ』のステアリングが、経年劣化で『ベタベタ』に……」と、愛車のハンドルに難があることを伝えた。
そして「皆さんも、身近なものの『ベタベタ』や『劣化』を自分らしくリフレッシュしてみませんか？」と呼びかけた。
今回、カスタムを報告した『ダットラ』とは、日産『ダットサントラック』の通称。昨年11月に放送されたBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』に所が出演した際、世田谷ベースにある11台の“愛車”の中の“唯一の日本車”であり、「150万円で買ったやつをきれいにした」と紹介された日産『フロンティア』（北米仕様のダットサントラック）のことを指す。同番組でも、所は、ハンドルにこだわっており、「69年式のカマロのハンドルが大好きだから、必ずこれにしちゃう」と明かしていた。