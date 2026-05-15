「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が15日までに更新されたYouTubeチャンネル「ReHacQ−リハック−」に出演。自身の「性欲」について語った。

今回の配信でひろゆき氏は、俳優坂上忍（58）、幻冬舎の編集者箕輪厚介氏とさまざまなトークを展開。女性関係などの話になり、箕輪氏から「ひろゆきさん、遊ばないじゃないですか？」と聞かれると、ひろゆき氏は「僕、だから本当に性欲薄いから今、生きてるんだろうなって思って」と答えた。

坂上が「ひろゆきさんはそもそも、性欲とかじゃなくてそういう脳がないの？」と突っ込んで聞くと、ひろゆき氏は「基本、性欲が薄いんですよ。一応、結婚をしているので多少は何とかなるんですけど。ほんと、どうでもいい。もともと同年代に比べたら（性欲は）“薄め”ではあるんですよ。周りのトラブルを見続けたせいで、怖くてしょうがない。だから、異性と2人きりになる環境を僕、絶対作らないんですよ。誰であれ。タクシーとかでも“乗ってください”って言って、僕、1人で帰るという。怖いのと気持ち悪いのと…」などと独自のスタンスを説明した。

さらに「僕、“敵”のほうが好きなんですよ。好かれるの、嫌いなんですよ。僕のこと嫌いな人とコミュニケーションするのはすごい楽しいですけど、僕のこと好きな人とコミュニケーションするのってマジ面白くないんで。僕、敵と仲良くなる回数が多いんですよ。僕を嫌いな人と話をして結果として仲良くなる…ってパターンが多くて、そっちの方が好きなんですよ。だから女性的なものとかに、あんまり性欲もわかないし、面倒を起こしたいとも思わないし…」と続けた。