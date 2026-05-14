こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、5月16日（土）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする｢お買い物マラソン｣が開催中です。

本日2026年5月14日は、隠しキャスターで見た目スッキリ。高さと角度が調整できる、EQUALS（イコールズ）の「WALL INTERIOR TVSTAND」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

テレビスタンド テレビ台 5%OFFクーポン 楽天1位 テレビ台 キャスター付き 壁寄せ ロータイプ 耐震 WALL B1 単品 or 棚板付き セット 32インチ 〜 65インチ テレビ 対応 左右 首振り 角度 調整 壁掛け風 おしゃれ シンプル ブラック ホワイト 白 ブラウン 自立 TV台 EQUALS 12,980円 （20%ポイント還元：5月16日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

高さと角度を調整して“ちょうどいい視聴位置”に。EQUALSの「WALL INTERIOR TVSTAND」が20％ポイント還元！

テレビ周りをもっとスッキリ整えたいなら、テレビ台を見直すのもアリかもしれません。

EQUALS（イコールズ）の「WALL INTERIOR TVSTAND」は、高さ・角度調整機能と隠しキャスターを備えた、空間になじみやすいテレビスタンド。

現在、20％ポイント還元とお買い得です。

「WALL INTERIOR TVSTAND」は、テレビを壁寄せスタイルで設置できる人気シリーズ。

一般的なテレビ台よりも圧迫感を抑えやすく、部屋をスッキリ見せやすいのが特長です。

特に便利なのが、好みの高さや角度を調整できる点。高さは5cmピッチで4段階に調整できます。

角度は左右最大25°の調整が可能。ソファ中心のリビングや、ワークスペース兼用の部屋など、視聴スタイルに合わせて柔軟に調整できます。

隠しキャスター付きで移動もスマート

テレビスタンドは一度置くと動かしづらい印象がありますが、「WALL INTERIOR TVSTAND」は隠しキャスターを搭載。見た目を損なわずに移動できるのが大きなポイントです。

掃除のときに少し位置をずらしたり、模様替え時にレイアウト変更したりと、日常的な使い勝手が向上。配線整理や背面アクセスもしやすくなります。

EQUALSの「WALL INTERIOR TVSTAND」は、高さ・角度調整機能と、隠しキャスターによる高い移動性を両立したテレビスタンド。

テレビ周りをスッキリ整えながら、使いやすさもアップデートしたい人におすすめです。

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Image/Source:楽天市場