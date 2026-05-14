中村倫也、妻・水卜麻美との結婚前に紹介していた人物明かす まさかの反応「消せ！」
俳優の中村倫也が、14日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。妻で日本テレビ・水卜麻美アナと結婚する前に紹介していた人物を明かした。
【写真】婚姻届の証人を務めた”人気芸人”
中村が、ゴルフ仲間として赤楚衛二、おいでやす小田、日村勇紀の名前をあげてトークしている中、日村の妻・神田愛花が「私も何度かゴルフご一緒させていただいて」とコメント。神田は続けて、中村のすごさについて話そうとするも、そのほかのエピソードを求められると「私ね、倫也くんと会話した内容とか、どこで言っていいかわからないから、全部忘れようと努力しているんです」と打ち明けた。
中村が、神田のこの発言の意図を汲み取り「要約すると、妻と結婚する前に（神田に）紹介していたんですよ。そうしたら（神田が）『これを私どっかで言っちゃうかも。（自分の脳内から）消せ！』って言っていたんです（笑）。僕のことを消す習性がついちゃっている」と笑いを交えて話していた。
【写真】婚姻届の証人を務めた”人気芸人”
中村が、ゴルフ仲間として赤楚衛二、おいでやす小田、日村勇紀の名前をあげてトークしている中、日村の妻・神田愛花が「私も何度かゴルフご一緒させていただいて」とコメント。神田は続けて、中村のすごさについて話そうとするも、そのほかのエピソードを求められると「私ね、倫也くんと会話した内容とか、どこで言っていいかわからないから、全部忘れようと努力しているんです」と打ち明けた。
中村が、神田のこの発言の意図を汲み取り「要約すると、妻と結婚する前に（神田に）紹介していたんですよ。そうしたら（神田が）『これを私どっかで言っちゃうかも。（自分の脳内から）消せ！』って言っていたんです（笑）。僕のことを消す習性がついちゃっている」と笑いを交えて話していた。