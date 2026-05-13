上原亜衣、プール満喫の水着オフショット 体系維持の食生活紹介「ダイエット中もこれ！」
インフルエンサー・実業家の上原亜衣（33）が13日、自身のXを更新し、体系を維持するために行っている食生活を説明した。
【写真】大胆ボディ強調！水着姿の上原亜衣
プールを満喫する写真も投稿しながら、「週5外食、週3ハブ酒６本 不健康女なので体重増えないように朝はタンパク質お化けしてます！！」と報告。
食べている果物やヨーグルトなどの写真も見せながら、「パルテノ、プロテインでタンパク質 ブルーベリー、キウイ、バナナでむくみ改善、肌に栄養です 朝タンパク質摂るの絶対！！」と強調した。
最後に「夏来るからダイエット開始！！ダイエット中もこれ！！しばらくお腹空かない」と伝えた。
【写真】大胆ボディ強調！水着姿の上原亜衣
プールを満喫する写真も投稿しながら、「週5外食、週3ハブ酒６本 不健康女なので体重増えないように朝はタンパク質お化けしてます！！」と報告。
食べている果物やヨーグルトなどの写真も見せながら、「パルテノ、プロテインでタンパク質 ブルーベリー、キウイ、バナナでむくみ改善、肌に栄養です 朝タンパク質摂るの絶対！！」と強調した。
最後に「夏来るからダイエット開始！！ダイエット中もこれ！！しばらくお腹空かない」と伝えた。