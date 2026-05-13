全日本空輸（ANA）は、「国際線航空券タイムセール」を5月13日から17日まで開催する。

アジアやアメリカ、ヨーロッパ、オセアニア行きなどに設定がある。設定路線と往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ込み、諸税別。搭乗期間は6月1日から2027年3月31日までで、路線により設定期間は異なる。

予約クラスはビジネスクラスが「P」、プレミアムエコノミークラスが「N」、エコノミークラスが「K・L」。

・日本各地発着（エコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順）

上海（42,500円／-／106,500円）、香港（42,400円／-／174,400円）、北京（46,500円／-／117,500円）、ホーチミン（49,300円／-／204,400円）、マニラ（50,400円／-／154,400円）、ハノイ（54,300円／-／204,400円）、大連（56,500円／-／122,500円）、杭州（57,000円／-／127,500円）、広州（63,500円）、シンガポール（67,000円／-／384,000円）、バンコク（67,900円／-／238,000円）、深セン（67,500円／-／136,500円）、台北/松山（68,400円）、青島（69,500円／-／129,500円）、クアラルンプール（81,000円／-／319,400円）、ムンバイ（90,000円／-／474,000円）、デリー（92,000円／-／474,000円）、ジャカルタ（108,800円／-／342,800円）、ホノルル（125,800円／192,800円）、シドニー（132,000円／-／486,100円）、パース（138,000円／-／456,000円）、ヨーロッパ各都市（174,200円）、ロサンゼルス・サンフランシスコ・ニューヨーク・シアトル・ワシントン・バンクーバー（213,200円）