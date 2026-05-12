毛づくろいをする猫ちゃん（⇒次へ）


【画像を見る】明らかに歓迎ムードではない顔つき…からの⁉　塩対応な猫ちゃんのギャップがたまらん

ほかの家族には甘えん坊なのに、自分にだけつれない態度のわんちゃんや猫ちゃん。

それでもめげずに自分から手を出してしまうのは、動物好きあるあるなのかもしれません。

コントのような猫ちゃんと息子さんとのやり取りが、Instagramで話題になっています。

動画を投稿したのは4匹の猫と暮らすちゃちゃママ/4匹猫ファミリー さん。「相変わらずの2人です 」のコメントとともにあげられた映像に、4.1万ものいいねが寄せられています。

笑わずにはいられないそのやり取りとはどのような光景なのでしょうか？

■猫ちゃんを抱っこしたいのに…！

クールな表情で机の隅に座っているのは、長女猫の”ちゃちゃ”ちゃん。そんなちゃちゃちゃんの前に立つのが次男さんです。猫大好きな次男さんは抱っこする気満々の様子。

クールな表情の「ちゃちゃ」ちゃん（⇒次へ）


「（息子さんが）抱っこしてもいい？だって」と声をかける飼い主さんに、微妙な表情のちゃちゃちゃん。

「抱っこしてもいい？」と聞かれたときの顔▶無理そうだけど…？（⇒次へ）


どこか白けた表情は、明らかに歓迎ムードではない顔つき。いったいどうなるのでしょうか？

自分の足をペロペロ舐めている▶抱っこされる前に…（⇒次へ）


「抱っこしたいんだって」と再び優しい声をかける飼い主さんに、自分の足をペロペロとなめるちゃちゃちゃん。どうやら抱っこされる前に、身だしなみを整えたかったようです。

おしゃれ心は人も猫ちゃんも同じなんですね。

身だしなみを整えたかったの▶準備オッケー？（⇒次へ）


「女子だから」とつぶやく次男さんは期待の高まりでいっぱい。前足で耳をかくちゃちゃちゃんに「身だしなみ整えてる〜」と甘い声が響きます。

自分に視線を向けるちゃちゃちゃんに、すでにデレデレの次男さん。

一通り身支度を整えたちゃちゃちゃんは「オッケーなのぉ？」の次男さんの声掛けに「にゃ〜ん」とお返事。机から椅子に飛び降り、ついにその瞬間が訪れると思いきや…。

念願の抱っこ▶にゃー！と声を上げ…（⇒次へ）


後ろから抱きかかえられた瞬間「にゃー」と声を上げ、次男さんの手から脱走！そのまま身をひるがえし、きれいな猫パンチ。

抱っこから脱走！▶身をひるがえし…（⇒次へ）


猫パンチ！▶抱っこを拒否された次男さんとの日常（⇒次へ）


突然の出来事にゴミ箱に足をぶつける次男さん。「だから言ってんじゃん」という悲痛な声が、一連のやり取りに見事なオチをつけていました。

コメントは「ママさんの監督、脚本どおりの出来です。素晴らしい」「みんなが期待した結果です。ちゃちゃ分かってるねぇ」「やっぱこうじゃなきゃ！」など、予想を裏切らない展開に大盛り上がり。

「安定の面白さ」「何だかんだ仲良しだと思うけどね」といつも通りのやり取りを楽しむ声も寄せられていました。

踏んだり蹴ったりの次男さん、次こそはリベンジを果たしてもらいたいものです。

「次男とちゃちゃのシリーズは以前からかなり反響があったので、特に驚きはありませんでした」とインタビューに答えてくれた投稿主さん。ちゃちゃさんが大好きな次男さんですが、なぜかいつも塩対応されてしまうそうです。

「たくさんの方に見ていただき、DMやコメントもたくさんいただきました。『次男くんとちゃちゃのコンビ最高』『次男くんのファンです』など次男に対する温かいコメントも多く、ありがたかったです。我が家の日常が、クスッと笑っていただけたり、日々のちょっとした癒しになれば嬉しいです」コメントを残してくれました。

■4匹猫ファミリーのにぎやかな日常

ちゃちゃママ/4匹猫ファミリーさんのInstagramには、ちゃちゃちゃんを始めとする4姉妹猫との日常が多数投稿されています。

ある日のやりとりでは、カーペットに座る次男さんに「にゃーん」と近づいていくちゃちゃちゃんの姿。この日は仲良しモードなのでしょうか？

優しく名前を呼ぶ次男さん▶「ちゃちゃ」ちゃんがとった行動は…（⇒次へ）


「ちゃちゃこ〜」と優しく呼びかける次男さん。ところがちゃちゃちゃんがとった行動は…。

またもや猫パンチ！▶「ちゃちゃ」ちゃんが大好きな人は…（⇒次へ）


「気安く呼ばないでよね」とばかりに、まさかの猫パンチ！右ストレートがきれいに決まっています。

そんなちゃちゃちゃんですが、ママ（投稿主さん）のことは大好きでたまらない様子。

ママが大好き▶ママのバッグを見つけると…（⇒次へ）


自分の匂いをつけている▶ママのお出かけは…（⇒次へ）


肩に乗って顔をすりすりしたり、バッグに自分の匂いをつけたり。

全力で阻止▶ほかの猫ちゃんは…（⇒次へ）


ママがお出かけする時には、玄関に座って全力で阻止。まっすぐに向けられた大きな瞳と、きゅっと結ばれた口が意志の強さを物語っています。

出かけようとするママさんに「みゃあ」と小さく鳴くちゃちゃちゃん。次男さんのときと鳴き声まで違うのは気のせいではないはず。ママはお出かけするのも一苦労かもしれませんね。

一方、末っ子てんてんちゃんと次男さんの様子は少し違います。ちゃちゃちゃんには塩対応される次男さんですが、てんてんちゃんには懐かれているよう。

次男さんの膝の上で仰向けになるてんてんちゃんは、くつろぎモード全開です。

「てんてん」ちゃんには懐かれている次男さん▶「俺のこと好き？」という質問には反応してくれず…（⇒次へ）


「てんてーん」と猫なで声をかける次男さんには「みゃ〜ん」とかわいらしい声でお答え。「てんてこちゃん」と甘えた声を出す次男さんは、嬉しくてたまらないのでしょう。こちらまで、頬が緩んでしまいます。

「てんてぇん…」と悲しくつぶやく次男さん▶4匹の猫ちゃんとの生活（⇒次へ）


しかしながら「俺のこと好きなの？」の質問には目を閉じて「…」。「てんてぇん…」という次男さんのつぶやきが、これまた見事なオチを作ってくれました。

毎日賑やか▶（次画像から一人と一匹の賑やかで笑える日常『ますます!!!!!! シャム猫あずきさんは世界の中心』が読めます）


4匹の猫ちゃんや次男さんのやりとりは、楽しみにしているファンが多いそう。4姉妹猫の成長や、次男さんとのやり取りはちゃちゃママ/4匹猫ファミリーさんのInstagramからご覧いただけます。

文＝Risa Suzuki