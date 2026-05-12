抱っこしたい次男VS塩対応な猫、まるでコント！？な結末に反響大
【画像を見る】明らかに歓迎ムードではない顔つき…からの⁉ 塩対応な猫ちゃんのギャップがたまらん
ほかの家族には甘えん坊なのに、自分にだけつれない態度のわんちゃんや猫ちゃん。
それでもめげずに自分から手を出してしまうのは、動物好きあるあるなのかもしれません。
コントのような猫ちゃんと息子さんとのやり取りが、Instagramで話題になっています。
動画を投稿したのは4匹の猫と暮らすちゃちゃママ/4匹猫ファミリー さん。「相変わらずの2人です 」のコメントとともにあげられた映像に、4.1万ものいいねが寄せられています。
■猫ちゃんを抱っこしたいのに…！
クールな表情で机の隅に座っているのは、長女猫の”ちゃちゃ”ちゃん。そんなちゃちゃちゃんの前に立つのが次男さんです。猫大好きな次男さんは抱っこする気満々の様子。
「（息子さんが）抱っこしてもいい？だって」と声をかける飼い主さんに、微妙な表情のちゃちゃちゃん。
どこか白けた表情は、明らかに歓迎ムードではない顔つき。いったいどうなるのでしょうか？
「抱っこしたいんだって」と再び優しい声をかける飼い主さんに、自分の足をペロペロとなめるちゃちゃちゃん。どうやら抱っこされる前に、身だしなみを整えたかったようです。
おしゃれ心は人も猫ちゃんも同じなんですね。
「女子だから」とつぶやく次男さんは期待の高まりでいっぱい。前足で耳をかくちゃちゃちゃんに「身だしなみ整えてる〜」と甘い声が響きます。
自分に視線を向けるちゃちゃちゃんに、すでにデレデレの次男さん。
一通り身支度を整えたちゃちゃちゃんは「オッケーなのぉ？」の次男さんの声掛けに「にゃ〜ん」とお返事。机から椅子に飛び降り、ついにその瞬間が訪れると思いきや…。
後ろから抱きかかえられた瞬間「にゃー」と声を上げ、次男さんの手から脱走！そのまま身をひるがえし、きれいな猫パンチ。
突然の出来事にゴミ箱に足をぶつける次男さん。「だから言ってんじゃん」という悲痛な声が、一連のやり取りに見事なオチをつけていました。
コメントは「ママさんの監督、脚本どおりの出来です。素晴らしい」「みんなが期待した結果です。ちゃちゃ分かってるねぇ」「やっぱこうじゃなきゃ！」など、予想を裏切らない展開に大盛り上がり。
「安定の面白さ」「何だかんだ仲良しだと思うけどね」といつも通りのやり取りを楽しむ声も寄せられていました。
踏んだり蹴ったりの次男さん、次こそはリベンジを果たしてもらいたいものです。
「次男とちゃちゃのシリーズは以前からかなり反響があったので、特に驚きはありませんでした」とインタビューに答えてくれた投稿主さん。ちゃちゃさんが大好きな次男さんですが、なぜかいつも塩対応されてしまうそうです。
「たくさんの方に見ていただき、DMやコメントもたくさんいただきました。『次男くんとちゃちゃのコンビ最高』『次男くんのファンです』など次男に対する温かいコメントも多く、ありがたかったです。我が家の日常が、クスッと笑っていただけたり、日々のちょっとした癒しになれば嬉しいです」コメントを残してくれました。
■4匹猫ファミリーのにぎやかな日常
ちゃちゃママ/4匹猫ファミリーさんのInstagramには、ちゃちゃちゃんを始めとする4姉妹猫との日常が多数投稿されています。
ある日のやりとりでは、カーペットに座る次男さんに「にゃーん」と近づいていくちゃちゃちゃんの姿。この日は仲良しモードなのでしょうか？
「ちゃちゃこ〜」と優しく呼びかける次男さん。ところがちゃちゃちゃんがとった行動は…。
「気安く呼ばないでよね」とばかりに、まさかの猫パンチ！右ストレートがきれいに決まっています。
そんなちゃちゃちゃんですが、ママ（投稿主さん）のことは大好きでたまらない様子。
肩に乗って顔をすりすりしたり、バッグに自分の匂いをつけたり。
ママがお出かけする時には、玄関に座って全力で阻止。まっすぐに向けられた大きな瞳と、きゅっと結ばれた口が意志の強さを物語っています。
出かけようとするママさんに「みゃあ」と小さく鳴くちゃちゃちゃん。次男さんのときと鳴き声まで違うのは気のせいではないはず。ママはお出かけするのも一苦労かもしれませんね。
一方、末っ子てんてんちゃんと次男さんの様子は少し違います。ちゃちゃちゃんには塩対応される次男さんですが、てんてんちゃんには懐かれているよう。
次男さんの膝の上で仰向けになるてんてんちゃんは、くつろぎモード全開です。
「てんてーん」と猫なで声をかける次男さんには「みゃ〜ん」とかわいらしい声でお答え。「てんてこちゃん」と甘えた声を出す次男さんは、嬉しくてたまらないのでしょう。こちらまで、頬が緩んでしまいます。
しかしながら「俺のこと好きなの？」の質問には目を閉じて「…」。「てんてぇん…」という次男さんのつぶやきが、これまた見事なオチを作ってくれました。
4匹の猫ちゃんや次男さんのやりとりは、楽しみにしているファンが多いそう。4姉妹猫の成長や、次男さんとのやり取りはちゃちゃママ/4匹猫ファミリーさんのInstagramからご覧いただけます。
文＝Risa Suzuki