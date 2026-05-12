ラ・メゾン・デュ・ショコラ「タブレット エキスパート」で味わう産地別カカオの魅力

パリ発のラグジュアリーショコラブランド「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」から、「タブレット エキスパート」コレクションの新作が2026年5月11日（月）より登場します。産地ごとの個性を楽しめるダークチョコレートタブレットは、カカオの奥深い魅力を存分に堪能できる贅沢なラインナップ。大人のご褒美時間にぴったりなショコラの世界に注目です♪

カカオ産地にフォーカスした新作

今回新たに登場するのは、ペルー、ベネズエラ、エクアドルのカカオを使用した3種類のダークチョコレートタブレット。

「タブレット エキスパート」コレクションでは、カカオ本来の個性を引き出すことにこだわり、それぞれ異なる香りや余韻を楽しめる仕上がりとなっています。

「タブレット ノアール ペルー」は、内容量75g、価格1,782円（税込）。

カカオ分63％のダークチョコレートで、フルーティーな香りとローストナッツのような温かみのある風味が特徴です。まろやかでバランスの良い味わいは、ダークチョコレート初心者にもおすすめ。

「タブレット ノアール ベネズエラ」は、内容量75g、価格1,782円（税込）。カカオ分89％の濃厚な味わいで、ウッディな香りとスパイシーなニュアンスが重なり合う奥深い一枚。

しっかりとした苦みと余韻を楽しみたい方にぴったりです。

「タブレット ノアール エクアトゥール」は、内容量75g、価格1,782円（税込）。カカオ分98％という高カカオ仕様で、スパイシーさとナッツのような香ばしさが際立つ大人の味わい。

カカオ好きにはたまらない、力強く洗練されたショコラに仕上がっています。

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定番コレクションにも注目

「タブレット エキスパート」には、新作以外にも人気の既存フレーバーがラインナップされています。

「タブレット レ アンタンス」は、ミルクチョコレートならではのコク深さを楽しめる一枚。

「タブレット ノアール エキリブレ」は、ブランド独自のカカオブレンドによる調和の取れた味わいが魅力です。どちらも価格は1,674円（税込）。

また、「タブレット パリジェンヌ」コレクションでは、素材の組み合わせや遊び心あふれるフレーバー展開を通して、パリらしい感性を表現。クラシックなショコラとはひと味違う、洗練された世界観を楽しめます。

今回の新コレクションは、ラ・メゾン・デュ・ショコラ各ブティックおよびオンラインブティックにて販売。自分へのご褒美にはもちろん、大切な方へのギフトにもおすすめです。

上質なショコラ時間を楽しんで

カカオの産地ごとの個性を繊細に表現した「タブレット エキスパート」は、ショコラ好きならぜひ味わっておきたい注目コレクション。

濃厚な香りや余韻をゆっくり楽しめば、まるでパリのサロンにいるような特別な気分を味わえそうです♡日常を少し贅沢に彩るショコラ時間を、ぜひ堪能してみてください。