期待していなかった【合コン】で“理想のイケメン”を発見♡ しかし、驚くほど会話が弾んだあと【恐ろしい事実】が判明して...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。気乗りしないまま参加した合コンで、気配り上手なイケメンと出会った主人公。会話も弾み運命を感じかけたそのとき、彼の何気ないひと言で状況は一変。明かされたのは、思わず引いてしまう驚きの事実でした…。

気乗りしなかった合コンで、まさかの出会いが...♡

ある日、友人から気分転換に、と合コンに誘われました。あまり乗り気ではありませんでしたが、せっかくの機会だと思い、参加することに。 事前に「クセの強い男性が来るかも」と聞いていたため、私は少し身構えながら会場へ向かいました。ところが実際に現れたのは、予想を裏切る爽やかなイケメン。 清潔感があり、落ち着いた雰囲気の彼に、私も友人たちも思わず驚きました。警戒心は次第に薄れ、「もしかして、いい出会いかも」と期待が芽生え始めました。

会話が弾み「運命かも」と思った瞬間...

合コンが始まり、私は偶然その男性の隣の席に。緊張しながら話し始めたものの、会話は驚くほど自然に弾みました。 趣味や休日の過ごし方、お気に入りのカフェの話まで、共通点が多く、初対面とは思えないほど話があったのです。 彼はどんな話題にも笑顔で応じてくれて、反応も的確。その居心地の良さに、「こんなに気のあう人がいるなんて、運命かもしれない」とさえ思ってしまいました。 気づけば時間はあっという間に過ぎ、私は「このまま連絡先を交換して、次につながるはず」と期待に胸を膨らませていたのです。 しかし、この後発覚する衝撃的な事実によって、主人公の気持ちは一変します…！ 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部