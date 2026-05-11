＝LOVEとJR東日本がタッグ、デジタルスタンプラリーや新幹線での限定ボイス、特別アナウンスも
【女子旅プレス＝2026/05/11】JR東日本グループは、アイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）とのタッグによる「＝LOVE×JR東日本 TRAINキャンペーン」を、5月19日（火）〜6月30日（火）まで実施。首都圏や新幹線駅を巡るデジタルスタンプラリーのほか、新幹線車内で楽しめる限定音声コンテンツ、駅構内での特別アナウンスなどの体験型コンテンツを展開する。
【写真】＝LOVEメンバー3名による駅構内での特別放送も
JR東日本管内各駅をスポットとするスタンプラリー企画は、首都圏エリア（10駅）と新幹線駅（10駅）に設置されたポスターの二次元バーコードを読み取ることで、デジタルスタンプを集めるもの。首都圏エリアの10駅をコンプリートすると、抽選で100名にオリジナルポスター（全10種/各10名様）、もしくは首都圏10駅に加えて新幹線駅のいずれか1駅（計11駅）を達成すると、抽選で100名に＝LOVEメンバー直筆サイン入りコラボオリジナルグッズが当たるプレゼント企画に応募できる。
対象駅（首都圏）：信濃町駅、千駄ケ谷駅、御茶ノ水駅、恵比寿駅、上野駅、高田馬場駅、立川駅、大宮駅、海浜幕張駅、千葉駅
対象駅（新幹線）：宇都宮駅、郡山駅、仙台駅、盛岡駅、新青森駅、山形駅、秋田駅、上毛高原駅、新潟駅、軽井沢駅
また期間中、東北・山形・上越・北陸新幹線の特定の区間に乗車すると、音声ARサービスを通じて、新幹線車内限定の＝LOVEメンバーによる音声コンテンツを楽しむことができる。音声コンテンツは、タイプA、タイプB、タイプCの全3種類。乗車区間ごとの担当メンバーによる会話を楽しめる。
【大宮駅〜郡山駅】タイプA（大谷、瀧脇、野口）
【福島駅〜仙台駅】タイプB（大場、音嶋、高松※「高」は正式には「はしごだか」）
【仙台駅〜盛岡駅】タイプC（齋藤、佐々木、諸橋、山本）
【福島駅〜山形駅】タイプB（大場、音嶋、高松）
【山形駅〜新庄駅】タイプC（齋藤、佐々木、諸橋、山本）
【大宮駅〜高崎駅】タイプA（大谷、瀧脇、野口）
【高崎駅〜浦佐駅】タイプB（大場、音嶋、高松）
【浦佐駅〜新潟駅】タイプC（齋藤、佐々木、諸橋、山本）
【大宮駅〜高崎駅】タイプA（大谷、瀧脇、野口）
【高崎駅〜佐久平駅】タイプB（大場、音嶋、高松）
【佐久平駅〜長野駅】タイプC（齋藤、佐々木、諸橋、山本）
さらに5月19日（火）〜6月21日（日）まで、特定の駅構内において、＝LOVEメンバーによる特別アナウンスが放送される。齋藤樹愛羅（信濃町駅）、野口衣織（千駄ケ谷駅）、佐々木舞香（恵比寿駅）がそれぞれ担当し、放送のタイミングや頻度については、各駅によって異なる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
実施期間：2026年5月19日（火）〜6月30日（火）
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◆対象駅を巡る＝LOVEデジタルスタンプラリー
JR東日本管内各駅をスポットとするスタンプラリー企画は、首都圏エリア（10駅）と新幹線駅（10駅）に設置されたポスターの二次元バーコードを読み取ることで、デジタルスタンプを集めるもの。首都圏エリアの10駅をコンプリートすると、抽選で100名にオリジナルポスター（全10種/各10名様）、もしくは首都圏10駅に加えて新幹線駅のいずれか1駅（計11駅）を達成すると、抽選で100名に＝LOVEメンバー直筆サイン入りコラボオリジナルグッズが当たるプレゼント企画に応募できる。
対象駅（首都圏）：信濃町駅、千駄ケ谷駅、御茶ノ水駅、恵比寿駅、上野駅、高田馬場駅、立川駅、大宮駅、海浜幕張駅、千葉駅
対象駅（新幹線）：宇都宮駅、郡山駅、仙台駅、盛岡駅、新青森駅、山形駅、秋田駅、上毛高原駅、新潟駅、軽井沢駅
◆新幹線が推し活空間に、車内限定音声コンテンツ
また期間中、東北・山形・上越・北陸新幹線の特定の区間に乗車すると、音声ARサービスを通じて、新幹線車内限定の＝LOVEメンバーによる音声コンテンツを楽しむことができる。音声コンテンツは、タイプA、タイプB、タイプCの全3種類。乗車区間ごとの担当メンバーによる会話を楽しめる。
■東北・山形新幹線
【大宮駅〜郡山駅】タイプA（大谷、瀧脇、野口）
【福島駅〜仙台駅】タイプB（大場、音嶋、高松※「高」は正式には「はしごだか」）
【仙台駅〜盛岡駅】タイプC（齋藤、佐々木、諸橋、山本）
【福島駅〜山形駅】タイプB（大場、音嶋、高松）
【山形駅〜新庄駅】タイプC（齋藤、佐々木、諸橋、山本）
■上越新幹線
【大宮駅〜高崎駅】タイプA（大谷、瀧脇、野口）
【高崎駅〜浦佐駅】タイプB（大場、音嶋、高松）
【浦佐駅〜新潟駅】タイプC（齋藤、佐々木、諸橋、山本）
■北陸新幹線
【大宮駅〜高崎駅】タイプA（大谷、瀧脇、野口）
【高崎駅〜佐久平駅】タイプB（大場、音嶋、高松）
【佐久平駅〜長野駅】タイプC（齋藤、佐々木、諸橋、山本）
◆対象駅で聴ける、メンバーによる特別アナウンス
さらに5月19日（火）〜6月21日（日）まで、特定の駅構内において、＝LOVEメンバーによる特別アナウンスが放送される。齋藤樹愛羅（信濃町駅）、野口衣織（千駄ケ谷駅）、佐々木舞香（恵比寿駅）がそれぞれ担当し、放送のタイミングや頻度については、各駅によって異なる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■＝LOVE×JR東日本 TRAINキャンペーン
実施期間：2026年5月19日（火）〜6月30日（火）
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