「イチタロウ(長男)、ハウス！」咄嗟に子どもとペットの名前を混同？嘘みたいな爆笑エピソードが止まらない【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
我が子の名前とペットの名前を呼び間違えた経験がある人は、どれほどいるだろうか？ユウコトリトリ(@yuko_toritori)さんが「子供の名前とペットの名前わりと間違えがち」というタイトルの漫画をInstagramにアップするや否や「わかるー」「うちもです」という声が相次いだ。本エピソードについて、ユウコトリトリさんにさらに話を聞いてみた。
3人の子供と2匹の犬を育てている作者のユウコトリトリさんは生活するなかで咄嗟に子供とペットの名前が混同してしまうことがあるという。こういった噂は耳にしていたもののペットを飼う前まで「いやいや、人間と動物だし、さすがにそんなことはないでしょ」と思っていたが実際のところ噂通りひどい有様になってしまっているそうだ。
何故間違えてしまうのか調べてみた結果「自分の頭のなかで同じカテゴリーに分類されているもの同士は間違えやすいんだそうです。子供も犬たちも大切な家族。だからなのかという気がしますが、私の頭がポンコツだからという理由も否めません」と話してくれた。
読者からも「わかる！」「うちは子供全員の名前を呼んだりします。そして、本当に呼びたかった人の名前が最後に出てくる」といったコメントが寄せられた。また「私は愛犬と息子を間違えますが、うちの母はよその犬と孫を間違える」と共感や似たような体験をしたという報告が後を絶たないようだ。なかには「呼び間違えられるたびに猫が迷惑そうな顔をする」という話まであったという。
「ちなみに一番面白かったのは『イチタロウ(長男)、ハウス！』と声高らかに犬にコマンドを出したことですかね」と最近の爆笑エピソードも教えてくれた。そんなペットあるあるを詰め込んだ本作「子供の名前とペットの名前わりと間違えがち」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ユウコトリトリ(@yuko_toritori)
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