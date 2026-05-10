DEAN & DELUCAのベジスムージー登場♡初夏に味わう贅沢ドリンク

初夏にぴったりな爽やかドリンクが、DEAN & DELUCAから登場♡2026年5月14日（木）より、野菜と果実を組み合わせた「ベジスムージー」2種と、旬のキウイをたっぷり味わえるフレッシュジュース2種が発売されます。素材本来のおいしさを引き出した、身体にもやさしいシーズナルドリンクは、忙しい毎日にそっと寄り添ってくれるような一杯。見た目も鮮やかで、初夏のカフェタイムを彩ってくれます♪

野菜と果実が織りなす贅沢な味わい

今回登場する「ベジスムージー」は、自然な甘みと奥行きある風味が魅力。フェアトレード食材を取り入れ、素材のおいしさをシンプルに楽しめる仕立てになっています。

「ベジスムージー ケール×バナナ×モリンガ」は778円（税込）。ケールやバナナ、ミント、ココナッツウォーターに加え、白ごまとモリンガを使用したグリーンスムージーです。

ギリシャヨーグルトのまろやかさと、モリンガの青々しい風味が絶妙にマッチ。フェアトレード食材としてモリンガと白ごまを採用しています。

一方、「ベジスムージー イエロービーツ×マンゴー×ココナッツ」も778円（税込）。

イエロービーツにマンゴーやグァバ、ココナッツミルクを合わせた南国感あふれる一杯で、ターメリックのスパイシーなニュアンスがアクセントになっています。

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キウイの魅力を丸ごと楽しむ♡

フレッシュジュースには、「フレッシュキウイジュース」と「フレッシュキウイ＆ジンジャージュース」がラインアップ。どちらも745円（税込）で販売されます。

「フレッシュキウイジュース」は、グリーンキウイの甘酸っぱさをダイレクトに味わえる一杯。ほどよいシロップで酸味をやさしく整え、濃厚な果実感を楽しめます。

「フレッシュキウイ＆ジンジャージュース」は、生姜の爽やかな辛みがアクセント。国産の生しょうがを皮付きのまま使用し、キウイのフレッシュ感をより引き立てています。

キリッとした後味が、暑くなる季節にもぴったりです♪

ベジスムージーは2026年5月14日（木）～6月3日（水）、フレッシュジュースは2026年5月14日（木）～7月1日（水）まで販売。

六本木や新宿、恵比寿、名古屋、京都などのマーケット店舗と、カフェ店舗全店で楽しめます。

＊表示価格は消費税8%を含む税込価格です（イートインご利用の場合、10%の消費税となります）

初夏のご褒美ドリンクを楽しんで

素材の力を活かしたDEAN & DELUCAのシーズナルドリンクは、忙しい日々のリフレッシュタイムにもぴったり♡

野菜や果物の自然な味わいを感じながら、身体の内側から心地よく整うようなひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。