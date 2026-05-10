犬が飼い主を『心配』しているサイン５選

犬は飼い主の様子から、落ち込んでいたり体調不良を感じ取ることができると言われています。普段とは違う飼い主の様子を見て心配しているとき、犬たちはどのようなサインを見せるのでしょうか。

1.静かに見つめながら寄り添う

犬が飼い主を心配しているとき、飼い主のことを静かに見つめて様子を窺うような素振りを見せます。また、見つめながら隣にそっと寄り添ったり、足元に寄り添うような行動をとる犬も多いでしょう。

このときの犬たちは、「飼い主さん、どうしたんだろう」「なんだかいつもより元気がないな」と心配から様子を窺っている心理状態です。

2.前足を体に置いてくっつく

犬が飼い主を心配して「どうしたの？」「大丈夫？」と話しかけているときは、隣にやってきて前足を膝の上や腕などに置き、顔を覗き込むような仕草を見せます。

また、前足を置いたまま、体を密着させて「大丈夫だよ」「隣にいるよ」と安心感を与えようと動いてくれることもあるでしょう。

3.手や顔を舐める

犬は相手に愛情を示すとき、または心配しているときや寄り添う気持ちを抱いているとき、相手の手や顔をぺろぺろと舐める行動を取ります。

「大好きだよ」「ありがとう」という気持ちだけでなく、「大丈夫？」「僕はここにいるよ」と伝えることで、気持ちを落ち着かせようとしているのです。

4.顔を覗き込むような仕草を見せる

飼い主を心配しているとき、「大丈夫？」と顔を覗き込むような仕草を見せることがあります。

犬は人間の感情を表情から読み取ることもあるので、顔を覗き込み、表情を確認することで、飼い主の感情を読み取ろうとしているのでしょう。

5.飼い主の近くから離れようとしない

飼い主を心配しているとき、飼い主の様子が気になるため、その場から動こうとしない犬も多くいます。飼い主が移動すれば後ろをついてまわり、飼い主の様子が元に戻るまでは離れようとしません。

愛犬は人間の体調不良や悲しみがわかるの？

今回は、犬が飼い主を心配しているサインを紹介してきましたが、そもそも犬は人間の体調不良や悲しみといった感情の起伏が理解できるのでしょうか。

まず、感情に関しては、人間の表情や声のトーン、行動、仕草などから読み取れると考えられています。実際、海外で行われた研究や実験によると、人間の表情の変化によって犬たちの取る行動が変わったという結果も出ているほどです。

また、体調不良に関しても飼い主の行動や態度の変化、さらには匂いから感じ取っていると考えられています。人間の微細な体調の変化は、汗などの分泌物に影響を与え、匂いが変わるのだそうです。それを犬たちは感じ取り、「体調が悪いのかな？」と認識しています。

このように、犬たちは人間の体調不良や悲しみなどを理解し、その共感能力の高さによって「心配」といった感情が沸き起こります。長く一緒に暮らしている飼い主には、強い仲間意識や家族意識が芽生えているため、変化を敏感に感じ取れる犬が多いのです。

まとめ

いかがでしたか。犬が飼い主を心配しているとき、紹介したような行動や仕草を見せることがあります。もしも愛犬が心配する素振りを見せていたら、笑顔を見せたり「ありがとう」と声をかけて撫でたりして、安心させてあげてください。