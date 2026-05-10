辻希美の夫・杉浦太陽、生後9ヶ月迎えた次女・夢空ちゃんとの親子ショット公開「2人とも素敵な笑顔」「美形親子」と反響
【モデルプレス＝2026/05/10】俳優の杉浦太陽が5月9日、自身のInstagramを更新。生後9ヶ月になった次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの2ショットを公開した。
【写真】辻ちゃん夫「どんどん成長してて可愛さ全開」9ヶ月次女との親子ショット
「夢空の生後9ヶ月 ハイハイ、つかまり立ち、パチパチ、ねぇ〜 どんどん成長してて可愛さ全開」と夢空ちゃんが生後9ヶ月になったことを報告し、成長をつづった杉浦。カメラに笑顔を向ける夢空ちゃんを抱っこし頭を寄せ合っている親子ショットや、夢空ちゃんと「9ヵ月」とおむつで文字を作ったおむつアートの写真などを公開した。
この投稿に、ファンからは「可愛くて仕方ない感じが伝わってくる」「美形親子」「2人とも素敵な笑顔」「成長速い」「おむつアート良い思い出になりそう」「天使」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】辻ちゃん夫「どんどん成長してて可愛さ全開」9ヶ月次女との親子ショット
◆杉浦太陽、生後9ヶ月になった夢空ちゃんとの親子ショット公開
「夢空の生後9ヶ月 ハイハイ、つかまり立ち、パチパチ、ねぇ〜 どんどん成長してて可愛さ全開」と夢空ちゃんが生後9ヶ月になったことを報告し、成長をつづった杉浦。カメラに笑顔を向ける夢空ちゃんを抱っこし頭を寄せ合っている親子ショットや、夢空ちゃんと「9ヵ月」とおむつで文字を作ったおむつアートの写真などを公開した。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛くて仕方ない感じが伝わってくる」「美形親子」「2人とも素敵な笑顔」「成長速い」「おむつアート良い思い出になりそう」「天使」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】