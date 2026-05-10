自分は隠し子だった！ヤンマガ新連載は異例のピュアラブコメ 『ひめごとかくしごと』先行ページ公開
11日発売のヤングマガジンにて新連載『ひめごとかくしごと』（作者：つくものい）がスタートすることを記念して、先行ページが公開された。家族の隠し事と秘めたる恋を描いた、ヤンマガ異例のピュアラブコメ開幕となっている。
【画像】母親が童顔すぎる！公開された新連載『ひめごとかくしごと』先行ページ
■作品あらすじ
父が死んで発覚した自分は隠し子だったという事実。ショックのあまり家を飛び出した上田直臣は、同じように家庭に悩みを抱え家出した少女・藤埼夕鶴と出会う。
夕鶴から家族を心配させるために狂言誘拐に協力してほしいと依頼された直臣。二人で過ごす時間の中で次第に恋に落ちていくが、旅の最後に発覚したのは衝撃の事実で…！？
【画像】母親が童顔すぎる！公開された新連載『ひめごとかくしごと』先行ページ
■作品あらすじ
父が死んで発覚した自分は隠し子だったという事実。ショックのあまり家を飛び出した上田直臣は、同じように家庭に悩みを抱え家出した少女・藤埼夕鶴と出会う。
夕鶴から家族を心配させるために狂言誘拐に協力してほしいと依頼された直臣。二人で過ごす時間の中で次第に恋に落ちていくが、旅の最後に発覚したのは衝撃の事実で…！？
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