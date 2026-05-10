チークの入れ方、間違えてる人多すぎ！印象別！失敗しないチークの塗り方MAP

メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。チークって顔全体の印象にあんまり関係なさそうに思えて、なんとなく適当にしていませんか？ 実は、チーク一つで顔の印象を大きく変えることができるんですよ。そこで今回は、印象別失敗しないチークの塗り方MAPをご紹介します。

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王道美人チーク

王道の美人チークは、メインカラーをチークトップよりも少し上の位置にブラシを置いて、そこから目尻側に広げるようにぼかしましょう。

目頭側の黒目の外側よりも先に広げないように注意しましょう。淡いナチュラルなカラーでメインカラーでぼかすとより立体感が出るのでオススメです。

中顔面短縮チーク

中顔面を短く見せたい場合は、まず淡いナチュラルなカラーを、顔を横切るようにのせましょう。

小鼻よりも下にチークを広げると、チークトップが下がって見えたり、ほうれい線が目立ったりして、逆に中顔面が間延びして見えるので気を付けましょう。

次に、先ほどよりも少し濃い、メインのカラーをチークトップの少し上の位置に楕円形にのせましょう。

リフトアップチーク

チークでリフトアップして見せたい場合は、チークトップより少し上からこめかみに向かって引き上げるようにチークをのせます。

明るいナチュラルなカラーよりも、ローズベージュやコーラルベージュが引き締めて見せてくれるのでオススメです。

頬骨の下にのせると、頬骨が目立ち、頬がこけて見えて老けた印象になるので気を付けましょう。

【使用アイテム】

・ブラッシュ デュオPK01／エクシア

・ヴォワールコレクチュールn／クレ・ド・ポーボーテ

・ゼン ウェア グロウ／コスメデコルテ

・トーンパーフェクティング パレット 00／コスメデコルテ

・エッセンススキンセッティングパウダー03／SHISEIDO

いかがでしたか？印象別に失敗しないチークの塗り方MAPをご紹介しました。なりたい印象に合わせて、毎日メイクに取り入れてみてくださいね！